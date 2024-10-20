Найприбутковіші професії в столиці: хто заробляє більше за всіх — Finance.ua
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Найприбутковіші професії в столиці: хто заробляє більше за всіх

Особисті фінанси
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Найприбутковіші професії в столиці: хто заробляє більше за всіх
Найприбутковіші професії в столиці: хто заробляє більше за всіх
Середня зарплата в Києві зараз становить 25 тис. грн, проте, залежно від посади, сума коливається від 17 700 до 34 000 грн.
Про це свідчать дані аналізу сайту з пошуку роботи Work.ua.
Тож Київ продовжує залишатися містом з найвищими зарплатами.

Хто отримує найбільше

Найбільше у Києві отримує топменеджмент (середня цифра — 32 407 грн), автобізнес (26 157 грн) та сфера телекомунікації (24 046 грн).
Найприбутковіші професії в столиці: хто заробляє більше за всіх
Скільки отримують фахівці різних галузей:
  • В IT, управлінні персоналом та середньому керівництві отримують близько 23 000 грн.
  • Готельно-ресторанний бізнес, туризм, виробництво та фінанси — 22 000 грн.
  • ЗМІ, видавництво, маркетинг, реклама, PR, медицина, фармацевтика та агробізнес — більше 21 000 грн.
  • Найменше отримують працівники роздрібної торгівлі, секретаріату (19 500 грн) та освіти (17 500 грн).
Нагадаємо, у вересні розмір середньої зарплати, яку пропонує ринок праці шукачам, не змінився, і складав 21 500 грн.
У Національному банку раніше повідомляли, що хоча в Україні й спостерігається швидке зростання номінальних зарплат, однак реальні доходи громадян зростають значно повільніше через високий рівень інфляції.

Хочу отримати гроші до зарплати

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