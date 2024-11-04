Найзатребуваніші серед бізнесу і вступників: які професії обирають у профтехах — Finance.ua

Найзатребуваніші серед бізнесу і вступників: які професії обирають у профтехах Сьогодні 21:17 — Особисті фінанси

Найзатребуваніші серед бізнесу і вступників: які професії обирають у профтехах

У жовтні завершилась вступна кампанія до профтехів. Найпопулярнішими професіями стали кухар, автослюсар, електрогазозварник, кондитер, водій і тракторист.

Про це пише МОН

Також до десяти найпотрібніших на ринку праці України за кількістю вакансій на сайтах пошуку роботи входять кухар, водій та слюсар.

У 2024 році професійну освіту обрали понад 94 803 учнів, а загалом розпочали навчання 219 тис. 438 осіб.

Важливо, що обсяг виконання регіонального замовлення становить 92%, що на 4% вище за показник 2023 року (88%). Це демонструє позитивну тенденцію в тому, як заклади адаптуються до потреб локального бізнесу.

Так змінюються тенденції вступу в профтех у 2024 році, де учні демонструють готовність обирати професії, які потрібні бізнесу сьогодні та будуть затребувані в майбутньому.

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«Робітничі професії є базою для економіки України, особливо в період відбудови. Наше завдання — донести до молоді, наскільки важливою є їхня роль у цьому процесі. Нам потрібно пояснити, що професійна освіта — це про свідомий вибір, адже мотивація обирати ці спеціальності має йти не лише від запиту ринку праці, а й від розуміння учнями того, що вони можуть повноцінно реалізуватись та побудувати успішну кар’єру, обравши профтех», — зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Лідерами серед регіонів, які отримали найбільше заяв на навчання за регіональним замовленням, є:

Дніпропетровщина — 5423 учні

Львівщина — 4829 учнів

м. Київ — 4526 учнів

Три регіони, які отримали найбільше заяв на навчання за державним замовленням:

Харківщина — 809 учнів

Одещина — 435 учнів

Хмельниччина — 426 учнів

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