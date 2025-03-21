США зменшують участь у контролі за дотриманням санкцій проти рф — Finance.ua
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США зменшують участь у контролі за дотриманням санкцій проти рф

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США зменшують участь у контролі за дотриманням санкцій проти рф
США зменшують участь у контролі за дотриманням санкцій проти рф
Європейські чиновники стверджують, що адміністрація Трампа скоротила свою участь у зусиллях із забезпечення дотримання санкцій проти росії.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
За словами чиновників, які говорили на умовах анонімності, представники США здебільшого не беруть участі в роботі кількох груп, створених союзниками для боротьби з обходом санкцій, запроваджених проти Кремля.
Зокрема, США майже не реагують у робочій групі, що займається запобіганням доступу росії до деталей і обладнання для виробництва зброї, зазначили вони. Також Вашингтон знизив активність у групі, яка контролює та забезпечує дотримання цінової межі G7 на російську нафту.
За словами європейських чиновників, їм не зрозуміло, чи США свідомо вирішили скоротити свою участь, чи просто їм бракує ключового персоналу. Деякі зустрічі відвідували менш впливові посадовці, які не мають повноважень ухвалювати рішення.
Трамп заявив, що готовий посилити санкції проти росії, якщо Москва не братиме участі в мирних переговорах. Водночас європейські чиновники зазначають, що ознак підготовки до такого кроку поки що немає, і незрозуміло, які дії США вживають для боротьби з обходом чинних санкцій.
Проте на початку місяця адміністрація Трампа все ж посилила обмеження, дозволивши закінчитися терміну дії ліцензії на енергетичні платежі деяким банкам. США також вийшли у лютому з робочої групи KleptoCapture, створеної адміністрацією Байдена для боротьби із російськими активами.
За словами європейських чиновників, США дали зрозуміти, що санкції залишатимуться в силі, поки триває війна, і наразі вони не прагнуть їх пом’якшити. Водночас послаблення обмежень, ймовірно, стане частиною будь-якої майбутньої угоди.
За матеріалами:
Економічна Правда
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