Віткофф: послаблення санкцій проти рф можливе після угоди про припинення вогню в Україні — Finance.ua

Віткофф: послаблення санкцій проти рф можливе після угоди про припинення вогню в Україні
Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що у разі досягнення припинення вогню в Україні США послаблять санкції проти росії.
Про це повідомляє Clash.
«Послаблення антиросійських санкцій відбудеться після домовленості про припинення вогню в Україні», — зауважив він.
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Водночас Віткофф зазначив, що повне припинення вогню у війні рф проти України можливе «за декілька тижнів».
«Я думаю, що ми зможемо вийти на повне припинення вогню в Україні за кілька тижнів. Вірю, що путін діє добросовісно», — заявив спецпосланець Трампа в ефірі американського телебачення.
Він також не виключив зустріч Трампа та путіна: «рф — це критично важливі відносини для США. Зустріч Трампа й путіна ймовірна».
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