Віткофф: послаблення санкцій проти рф можливе після угоди про припинення вогню в Україні — Finance.ua

Віткофф: послаблення санкцій проти рф можливе після угоди про припинення вогню в Україні Сьогодні 18:45 — Світ

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що у разі досягнення припинення вогню в Україні США послаблять санкції проти росії.

Про це повідомляє Clash

«Послаблення антиросійських санкцій відбудеться після домовленості про припинення вогню в Україні», — зауважив він.

Читайте також Війну в Україні можна завершити без посилення санкцій проти росії — міністр фінансів США

Водночас Віткофф зазначив, що повне припинення вогню у війні рф проти України можливе «за декілька тижнів».

«Я думаю, що ми зможемо вийти на повне припинення вогню в Україні за кілька тижнів. Вірю, що путін діє добросовісно», — заявив спецпосланець Трампа в ефірі американського телебачення.

Він також не виключив зустріч Трампа та путіна: «рф — це критично важливі відносини для США. Зустріч Трампа й путіна ймовірна».

Букви За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.