У 2025 році українська економіка має шанс на помірне зростання, — експерт Сьогодні 14:07 — Казна та Політика

У 2025 році українська економіка має шанс на помірне зростання, — експерт

Українська економіка минулого року зросла на 2,9%, а позаминулого — на 5,3%. Це зумовлено кількома чинниками, зокрема тим, що кожен українець може працювати у тилу, а також завдяки міжнародній фінансовій підтримці.

Про це розповів економіст, член Ради Національного банку України Василь Фурман в етері «Телеканалу 24».

Читайте також У Мінекономіки розкрили плани щодо угоди з США про українські ресурси

Він пояснив, що в умовах повномасштабної війни Україна вкрай залежить від зовнішнього фінансування. Торік держава отримала 42 мільярди доларів.

«Цього року дефіцит державного бюджету становить 38 мільярдів доларів, і за планом його покриють за рахунок міжнародної допомоги. Ризики такого фінансування існують, однак вони значно менші, ніж у 2024 році. Нагадаю, що торік ми також планували 38 мільярдів, а фактично отримали 42 мільярди доларів», — зазначив Василь Фурман.

Які галузі показали зростання

Він додав, що на початку 2024 року прогнози зростання були оптимістичнішими: 3,5% і навіть 4%.

Однак, за остаточними даними Держстату, економіка зросла лише на 2,9%. Це зростання забезпечили, зокрема, будівництво, фінансова та страхова діяльність, транспорт і складське господарство. Ці галузі, ймовірно, розвиватимуться й цьогоріч.

Читайте також МВФ розширює технічну підтримку економічних реформ в Україні

Також зростав сектор переробної промисловості — передусім машинобудування та харчова промисловість.

До машинобудування входять і підприємства оборонно-промислового комплексу. Галузі, які не показали зростання торік, можуть покращити показники у 2025 році.

«Наприклад, сільське господарство не зросло через посуху та спеку, що спричинили низькі врожаї. Але цьогоріч прогнозують кращі умови, тому й агросектор зробить свій внесок у загальне зростання. Енергетичний сектор торік дещо знизився, однак сподіваюся, що й тут вдасться досягти позитивної динаміки», — додав Фурман.

Він підсумував, що Нацбанк прогнозує зростання економіки у 2025 році трохи більш ніж на 3%. Тобто цього року українська економіка також має шанс на помірне зростання.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд переглянув прогноз зростання економіки України у 2025 році. Очікується зниження на 0,5 відсоткових пункти порівняно з попереднім прогнозом. Зростання економіки України тепер може становити до 2−3%.

При цьому, згідно з прогнозом, зростання економіки у 2026 році погіршиться ще на 0,8 відсоткових пункта.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.