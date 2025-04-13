У 2025 році українська економіка має шанс на помірне зростання, — експерт — Finance.ua
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У 2025 році українська економіка має шанс на помірне зростання, — експерт

Казна та Політика
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У 2025 році українська економіка має шанс на помірне зростання, — експерт
У 2025 році українська економіка має шанс на помірне зростання, — експерт
Українська економіка минулого року зросла на 2,9%, а позаминулого — на 5,3%. Це зумовлено кількома чинниками, зокрема тим, що кожен українець може працювати у тилу, а також завдяки міжнародній фінансовій підтримці.
Про це розповів економіст, член Ради Національного банку України Василь Фурман в етері «Телеканалу 24».
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Він пояснив, що в умовах повномасштабної війни Україна вкрай залежить від зовнішнього фінансування. Торік держава отримала 42 мільярди доларів.
«Цього року дефіцит державного бюджету становить 38 мільярдів доларів, і за планом його покриють за рахунок міжнародної допомоги. Ризики такого фінансування існують, однак вони значно менші, ніж у 2024 році. Нагадаю, що торік ми також планували 38 мільярдів, а фактично отримали 42 мільярди доларів», — зазначив Василь Фурман.

Які галузі показали зростання

Він додав, що на початку 2024 року прогнози зростання були оптимістичнішими: 3,5% і навіть 4%.
Однак, за остаточними даними Держстату, економіка зросла лише на 2,9%. Це зростання забезпечили, зокрема, будівництво, фінансова та страхова діяльність, транспорт і складське господарство. Ці галузі, ймовірно, розвиватимуться й цьогоріч.
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Також зростав сектор переробної промисловості — передусім машинобудування та харчова промисловість.
До машинобудування входять і підприємства оборонно-промислового комплексу. Галузі, які не показали зростання торік, можуть покращити показники у 2025 році.
«Наприклад, сільське господарство не зросло через посуху та спеку, що спричинили низькі врожаї. Але цьогоріч прогнозують кращі умови, тому й агросектор зробить свій внесок у загальне зростання. Енергетичний сектор торік дещо знизився, однак сподіваюся, що й тут вдасться досягти позитивної динаміки», — додав Фурман.
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Він підсумував, що Нацбанк прогнозує зростання економіки у 2025 році трохи більш ніж на 3%. Тобто цього року українська економіка також має шанс на помірне зростання.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд переглянув прогноз зростання економіки України у 2025 році. Очікується зниження на 0,5 відсоткових пункти порівняно з попереднім прогнозом. Зростання економіки України тепер може становити до 2−3%.
При цьому, згідно з прогнозом, зростання економіки у 2026 році погіршиться ще на 0,8 відсоткових пункта.
За матеріалами:
Телеканал 24
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