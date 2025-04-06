МВФ знизив прогноз зростання економіки України — Finance.ua

МВФ знизив прогноз зростання економіки України Сьогодні 08:11 — Казна та Політика

МВФ знизив прогноз зростання економіки України

Міжнародний валютний фонд переглянув прогноз зростання економіки України у 2025 році. Очікується зниження на 0,5 відсоткових пункти порівняно з попереднім прогнозом.

За даними експертів МВФ, зростання економіки України тепер може становити до 2−3%.

Читайте також Україна зриває маяки з майбутнього перегляду програми МВФ — консорціум RRR4U

«Зростання реального ВВП оцінюється на рівні 3,5% у 2024 році, але очікується, що воно сповільниться до 2−3% у 2025 році», — йдеться в повідомленні.

При цьому, згідно з прогнозом, зростання економіки у 2026 році погіршиться ще на 0,8 відсоткових пункта.

Зазначається, що на ситуацію впливають несприятливі чинники, пов’язані з обмеженнями на ринку праці, пошкодженням енергетичної інфраструктури та продовженням повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Читайте також У МВФ оцінили наслідки нових мит Трампа

Нагадаємо, українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ заявила про намір змінити пенсійну систему. Єдиним механізмом підвищення пенсій буде їхня індексація.

Згідно з документом, у найближчій перспективі уряд України вживе заходів щодо обмеження розміру додаткових виплат певним категоріям пенсіонерів понад накопичувальну частину їхніх пенсій.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.