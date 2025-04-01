Україна зриває маяки з майбутнього перегляду програми МВФ — консорціум RRR4U Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Україна зриває маяки з майбутнього перегляду програми МВФ — консорціум RRR4U

Україна не виконала один із ключових структурних маяків для сьомого перегляду програми МВФ і вже порушила терміни трьох маяків майбутнього восьмого перегляду. За планом Ukraine Facility країна ризикує не виконати дев’ять індикаторів за перший квартал 2025 року.

Про це повідомили учасники консорціуму #RRR4U під час презентації 13-го випуску Моніторингу виконання умов програм МВФ та ЄС.

28 березня 2025 року Виконавча рада МВФ затвердила сьомий перегляд програми для України. Для цього знадобилося підписання закону про підвищення акцизів на тютюнові вироби, яке затрималося на кілька місяців, що призвело до недоотримання бюджетом понад 2 млрд грн.

Водночас дедлайн для скасування «правок Лозового» до КПК перенесли на пізніший термін. Економіст Центру економічної стратегії Максим Самойлюк зазначив, що невиконання цього зобов’язання не завадило досягти угоди з МВФ на експертному рівні, що свідчить про гнучкість Фонду у співпраці з Україною.

За проханням Мінфіну України МВФ скоротив найближчий транш із $900 млн до $400 млн. Максим Самойлюк пояснив, що у 2025 році бюджетний дефіцит краще забезпечений зовнішнім фінансуванням, зокрема завдяки програмі ERA, яка використовує доходи від заморожених російських активів. Тому Україна запропонувала перенести частину фінансування на 2026−2027 роки.

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Восьмий перегляд програми МВФ, запланований на кінець березня, також може зіткнутися з труднощами. З п’яти маяків, які оцінюватиме Фонд, лише два виконано вчасно.

Три інші — призначення голови БЕБ, зовнішній аудит НАБУ та стратегія для НКЦПФР — залишаються нереалізованими. Максим Самойлюк наголосив, що для їх виконання є час до червня, інакше доведеться домовлятися з МВФ про перенесення термінів або зміну умов.

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Паралельно Україна співпрацює з ЄС у межах Ukraine Facility. Експертка DiXi Group Альона Корогод повідомила, що з 16 індикаторів за перший квартал виконано лише сім, а дев’ять залишилися нереалізованими станом на 27 березня. Вона попередила, що затримки можуть повторити торішній сценарій, коли звітність і виплати відклалися до червня.

Від початку повномасштабного вторгнення МВФ став третім за обсягом джерелом фінансової допомоги Україні, поступаючись лише ЄС і США.

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