МВФ відтермінував структурні маяки для України та додав нові — Finance.ua
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МВФ відтермінував структурні маяки для України та додав нові

Казна та Політика
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МВФ відтермінував структурні маяки для України та додав нові
МВФ відтермінував структурні маяки для України та додав нові
Міжнародний валютний фонд у Меморандумі про економічну і фінансову політику в межах програми розширеного фінансування (EFF) відтермінував чотири діючі структурні маяки для України, а також додав чотири нових.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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Серед відтермінованих завдань: призначення керівника БЕБ з лютого на липень 2025 року, подача законопроєкту про критичні треті особи у фінансовому секторі — з травня на вересень, внесення змін до КПК для боротьби з корупцією — із грудня 2024-го на липень 2025-го, а також публікація аудиту НАБУ — з лютого на липень.
МВФ додав чотири нові структурні маяки:
  • розробка IT-плану для ДПС і ДМС у межах Нацстратегії доходів — до вересня 2025 року;
  • ухвалення секторальних стратегій за новою стратегією держінвестицій — до грудня 2025-го;
  • перевірка професійної придатності НКЦПРФ — до червня 2025-го;
  • перегляд відбору до наглядових рад держпідприємств — до серпня 2025-го.
На думку Гетманцева, проблем із виконанням не буде, якщо НКЦПРФ не провалить свій маяк удруге.
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Можливі затримки з призначенням голови Митної служби до червня, але це стане зрозуміло пізніше. Наступний перегляд програми у липні визначить нові середньострокові цілі.
Нагадаємо, Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила сьомий перегляд програми «Механізм розширеного фінансування» (EFF). У результаті успішного перегляду найближчим часом Україна отримає черговий восьмий транш в розмірі близько 400 млн доларів.
За матеріалами:
Finance.ua
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