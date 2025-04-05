В Україні реформують пенсійну систему: що передбачає Меморандумом з МВФ — Finance.ua

В Україні реформують пенсійну систему: що передбачає Меморандумом з МВФ Сьогодні 14:12 — Казна та Політика

В Україні реформують пенсійну систему: що передбачає Меморандумом з МВФ

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ заявила про намір змінити пенсійну систему. Єдиним механізмом підвищення пенсій буде їхня індексація.

Про це йдеться у Меморандумі з МВФ.

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Згідно з документом, у найближчій перспективі уряд України вживе заходів щодо обмеження розміру додаткових виплат певним категоріям пенсіонерів понад накопичувальну частину їхніх пенсій.

«Ми також запропонуємо єдиний підхід до щорічного підвищення всіх пенсій, що призначаються в пенсійній системі, виключно через механізм індексації», — ідеться в Меморандумі.

Також в уряді заявили про плани змінити пенсійне законодавство в частині різних галузевих актів, що регулюють пенсійні права, і вжити всіх необхідних кроків щодо видатків на виплати за судовими рішеннями та пенсіями, перерахованими за судовими рішеннями.

Пенсійна реформа відкладається на невизначений термін

Текст Меморандуму свідчить про те, що запровадження обов’язкової накопичувальної пенсії найближчими роками не планується.

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«У найближчі кілька років за підтримки Світового банку ми плануємо працювати над комплексною концептуальною основою для поліпшення і спрощення пенсійної системи. Також ми будемо працювати над запровадженням єдиних умов призначення страхових пенсій. Ми розглядаємо можливість запровадження другого рівня пенсійної схеми, коли будуть створені умови», — йдеться в документі.

В уряді заявили, що будь-які поправки, які збільшать пенсійні видатки, мають супроводжуватися середньостроковим фіскальним аналізом та аналізом стійкості боргу, а також чітким визначенням необхідних ресурсів у бюджеті Пенсійного фонду України.

Уряд заявив про намір утриматися від:

запровадження нових спеціальних пенсій або пільг;

ухвалення будь-якого нового законодавства, яке призведе до додаткових умовних зобов’язань, пов’язаних із пенсіями, які не забезпечені фінансовими ресурсами;

змін, які призведуть до зниження законодавчо визначеного пенсійного віку.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня поточного року.

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4 березня перші пенсіонери почали отримувати проіндексовані на 11,5% пенсійні виплати. Загалом з березня збільшену пенсію отримуватимуть понад 10 млн українців.

У результаті індексації середній прогнозний рівень зростання пенсій складе 556 гривень, розмір середньої пенсії в Україні зросте на 9,6% з 5 789 гривень до 6 345 гривень.

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