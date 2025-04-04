МВФ розширює технічну підтримку економічних реформ в Україні — Finance.ua

МВФ розширює технічну підтримку економічних реформ в Україні Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

МВФ розширює технічну підтримку економічних реформ в Україні

Міжнародний валютний фонд розширює технічну підтримку української влади у ключових економічних і фінансових реформах.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

3 квітня у Києві відбулось засідання Керівного Комітету Фонду розвитку потенціалу України (Ukraine Capacity Development Fund — UCDF), що адмініструється МВФ. Учасники обговорили річні результати роботи Фонду, а також пріоритетні кроки щодо подальшої роботи.

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«З моменту заснування UCDF Міністерство фінансів отримало технічну підтримку у важливих для бюджетної системи сферах, включаючи допомогу у розробці та імплементації Національної стратегії доходів, реформу податкового адміністрування, управління державними фінансами, середньострокове бюджетне планування, а також оцінку та управління фіскальними ризиками. Ці досягнення дозволяють збільшувати доходи держбюджету, забезпечувати передбачуваність податкової політики та суттєво покращують бюджетне планування», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У річному звіті відзначено відданість України порядку денному реформ. Також експерти МВФ наголосили на ефективності мобілізації внутрішніх фінансових ресурсів та управлінні бюджетними ризиками, попри складні зовнішні умови.

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Щодо впровадження технічних рекомендацій, Фонд визнає якісну роботу української влади у сферах податкового адміністрування, управління державними фінансами та бюджетного планування.

Міністр фінансів зауважив, що поєднання провідних практик та глибокого розуміння потреб України роблять технічну допомогу Фонду особливо корисною для забезпечення макрофінансової стабільності як сьогодні, так і для післявоєнного відновлення.

Важливо, що задачі у межах Фонду узгоджується з реформами в межах програми EFF. Це дозволяє ефективніше реалізовувати фінансову програму співпраці. Зазначимо, що Україна вже пройшла сім переглядів EFF, що є рекордним показником.

У 5-річній перспективі цільовий бюджет Фонду розвитку потенціалу України сягає 65 млн доларів США. Станом на сьогодні, внески донорів становлять 36 млн доларів США. Донорами є Нідерланди, Канада, Швейцарія, Словаччина, Європейська Комісія, Латвія, Ірландія, Польща, Японія, Литва, Фінляндія.

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