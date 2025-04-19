Американці демонструють рекордно песимістичні економічні настрої — Finance.ua
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Американці демонструють рекордно песимістичні економічні настрої

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Американці демонструють рекордно песимістичні економічні настрої
Американці демонструють рекордно песимістичні економічні настрої
Американці нині виявляють один із найпесимістичніших поглядів на економіку за весь час.
Про це пише CNN.
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За даними Мічиганського університету, споживчі настрої у квітні впали на 11% порівняно з попереднім місяцем і склали 50,8 — це другий найнижчий показник з 1952 року, коли розпочалося ведення статистики.

Причини занепаду

Нестабільна торговельна війна президента Дональда Трампа, яка загрожує зростанням інфляції, суттєво погіршила настрої американців за останні кілька місяців.
Згідно з опитуванням, ці настрої погіршилися після того, як минулого тижня Трамп оголосив про запровадження значних тарифів.
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«Це зниження, як і минулого місяця, було повсюдним і одностайним незалежно від віку, доходу, освіти, географічного регіону та політичної приналежності», — повідомила директорка дослідження Джоанна Хсу.
Федеральна резервна система і Уолл-стріт уважно стежать за тим, як погіршення настроїв впливає на споживчі витрати, які становлять близько 70% економіки США, і чи втрачають американці віру в те, що інфляція повернеться до нормального рівня в найближчі роки.

Як торговельна політика Трампа впливає на валютний ринок: долар, юань, гривню

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