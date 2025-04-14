Британія призупинила дію деяких тарифів, аби підтримати свої компанії через мита США — Finance.ua

Британія призупинила дію деяких тарифів, аби підтримати свої компанії через мита США Сьогодні 16:30 — Світ

Британія призупинила дію деяких тарифів, аби підтримати свої компанії через мита США

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер призупинив дію імпортних тарифів на десятки товарів з метою підтримати вітчизняні компанії, що постраждали від запроваджених президентом США Дональдом Трампом мит.

Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначено, що Лондон анулює мита на 2 роки для 89 продуктів — від акумуляторів для електромобілів до фруктових соків. Також британський премʼєр знизив мита до нуля на сироп агави, який використовують у випічці та коктейлях, продукти харчування, такі як макарони, консервовані ананаси та кедрові горіхи, фруктовий сік, кокосову олію та цибулини рослин.

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Водночас аби зменшити тиск на будівельну галузь, Британія скоротить мита для фірм, які імпортують фанеру й пластмасу.

У матеріалі акцентують: товари, які вже ввозять до Сполученого Королівства й вони мають право на пільговий режим (наприклад, згідно з угодою про вільну торгівлю) — не відчуватимуть жодних наслідків.

Нагадаємо, Дональд Трамп 2 квітня оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США: тарифи набудуть чинності 9 квітня.

Згодом президент США оголосив надзвичайний стан, щоб «підвищити конкурентоспроможність, захистити суверенітет і зміцнити національну та економічну безпеку».

11 квітня Митна та прикордонна служба США опублікувала повідомлення про зміну у митній політиці. Там йшлося, що у застосуванні глобальних тарифів буде виняток для комп’ютерів, смартфонів та ще кількох категорій електронних пристроїв і їхніх компонентів.

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