Британія призупинила дію деяких тарифів, аби підтримати свої компанії через мита США — Finance.ua
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Британія призупинила дію деяких тарифів, аби підтримати свої компанії через мита США

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Британія призупинила дію деяких тарифів, аби підтримати свої компанії через мита США
Британія призупинила дію деяких тарифів, аби підтримати свої компанії через мита США
Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер призупинив дію імпортних тарифів на десятки товарів з метою підтримати вітчизняні компанії, що постраждали від запроваджених президентом США Дональдом Трампом мит.
Про це повідомляє The Telegraph.
Зазначено, що Лондон анулює мита на 2 роки для 89 продуктів — від акумуляторів для електромобілів до фруктових соків. Також британський премʼєр знизив мита до нуля на сироп агави, який використовують у випічці та коктейлях, продукти харчування, такі як макарони, консервовані ананаси та кедрові горіхи, фруктовий сік, кокосову олію та цибулини рослин.
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Водночас аби зменшити тиск на будівельну галузь, Британія скоротить мита для фірм, які імпортують фанеру й пластмасу.
У матеріалі акцентують: товари, які вже ввозять до Сполученого Королівства й вони мають право на пільговий режим (наприклад, згідно з угодою про вільну торгівлю) — не відчуватимуть жодних наслідків.
Нагадаємо, Дональд Трамп 2 квітня оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США: тарифи набудуть чинності 9 квітня.
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Згодом президент США оголосив надзвичайний стан, щоб «підвищити конкурентоспроможність, захистити суверенітет і зміцнити національну та економічну безпеку».
11 квітня Митна та прикордонна служба США опублікувала повідомлення про зміну у митній політиці. Там йшлося, що у застосуванні глобальних тарифів буде виняток для комп’ютерів, смартфонів та ще кількох категорій електронних пристроїв і їхніх компонентів.
За матеріалами:
Espreso.tv
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