Смартфони та електроніка звільнені від нових мит Трампа — Finance.ua
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Смартфони та електроніка звільнені від нових мит Трампа

Світ
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Смартфони та електроніка звільнені від нових мит Трампа
Смартфони та електроніка звільнені від нових мит Трампа
Смартфони, комп’ютери та інша електроніка будуть звільнені від запроваджених Трампом мит.
Про це мовиться в розпорядженні Митної та прикордонної служби США, повідомляє CNBC.
Нові правила також передбачають виключення з мит для інших електронних пристроїв і компонентів, включаючи напівпровідники, сонячні батареї, плоскі телевізійні дисплеї, флешнакопичувачі, карти пам’яті і накопичувачі, що використовуються для зберігання даних.

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Вказівки зробити виключення з мит з’явилися після того, як Трамп запровадив 125% тарифи на продукцію з Китаю, що мало негативно позначитися на технологічних компаніях, наприклад, Apple, яка виробляє iPhone та більшість інших своїх продуктів у Китаї.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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