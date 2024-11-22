Бізнес закликає активізувати боротьбу з тіньовими ринками: принесе мільярди в бюджет — Finance.ua

Бізнес закликає активізувати боротьбу з тіньовими ринками: принесе мільярди в бюджет Сьогодні 10:17 — Казна та Політика

Бізнес закликає активізувати боротьбу з тіньовими ринками: принесе мільярди в бюджет

За даними Американської торговельної палати в Україні, за 10 місяців 2024 року детінізація економіки забезпечила додаткові надходження до державного бюджету на суму 1,67 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Американської торговельної палати в Україні.

Позитивні зміни стали можливими завдяки зусиллям народних депутатів, серед яких Данило Гетманцев, Галина Янченко та Ярослав Железняк, а також правоохоронних і фіскальних органів.

«Бізнес-спільнота вдячна за докладені зусилля та лідерство в боротьбі з тіньовими ринками. Завдяки спільним діям вдалося досягти суттєвого зниження рівня нелегального обігу підакцизних товарів і забезпечити значні надходження до бюджету», — йдеться у повідомленні.

Водночас, експерти компаній-членів Палати відзначають, що тіньова економіка й досі залишається значною проблемою.

«Ми закликаємо Уряд та правоохоронні органи України максимально активізувати зусилля для боротьби з тіньовою економікою задля забезпечення надходжень до бюджету та чесної конкуренції. Ліквідація тіньових ринків не лише забезпечить рівні правила гри, але й підвищить інвестиційну привабливість країни», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у червні 2024 року Палата закликала органи державної влади розпочати реальну боротьбу з тіньовою економікою.

Втрати Державного бюджету від нелегальних ринків у різних секторах економіки є величезними. Лише тіньова торгівля тютюновими виробами призвела до втрат бюджету у розмірі 42,5 млрд грн. (понад 1 млрд доларів) у 2022/23 роках.

На ці кошти можна було б придбати тридцять винищувачів F-16, критично необхідних для захисту неба над Україною.

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