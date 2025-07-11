Україна запускає нову платформу підтримки жінок-підприємиць — Finance.ua

Україна запускає нову платформу підтримки жінок-підприємиць
В Україні запускають нову платформу для підтримки жінок-підприємиць.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Зазначається, що Мінекономіки, Національний банк і ЄБРР під час конференції з відновлення України в Римі підписали відповідний меморандум.
«Ми запускаємо нову платформу співпраці з НБУ та ЄБРР, щоб українські жінки мали більше можливостей розвивати власний бізнес», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.
За її словами, ідеться не лише про фінансування, а й про подолання бар’єрів, з якими жінки стикаються частіше за інших: вищі вимоги до застави, коротші строки кредитів, жорсткіші умови.
Окрім того, співпраця в межах платформи передбачає збір і аналіз гендерно-дезагрегованих даних для виявлення й подолання диспропорцій у доступі до ресурсів.
Ця ініціатива також закріплює за ЄБРР роль стратегічного партнера та заохочує Україну приєднатися до глобального Кодексу WE Finance для просування економічного розширення прав і можливостей жінок.
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