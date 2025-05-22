Нові рекорди влітку: що буде з курсом долара та євро в Україні — Finance.ua

Нові рекорди влітку: що буде з курсом долара та євро в Україні Сьогодні 14:02 — Валюта

Нові рекорди влітку: що буде з курсом долара та євро в Україні

Щоб вигідно обміняти валюту, потрібно розуміти, які зміни очікуються на ринку і чи прогнозують експерти дорожчання/здешевлення найближчим часом. Протягом березня-квітня 2025 року офіційний курс гривні до євро різко виріс, натомість долар стабілізувався на рівні 41,5 грн/дол. у середньому.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів, чого чекати від курсу долара та євро влітку 2025 року.

Що буде з курсом долара та євро влітку

Майже чотири місяці, з лютого 2025 року, офіційний курс гривні до долара утримується нижче психологічної позначки — 42 грн/дол. Така тенденція виявилася несподіваною для українців, оскільки з грудня 2024-го американська валюта планомірно дорожчала, а фахівці стверджували, що почалася тенденція наближення до курсу, закладеного в держбюджеті (45 грн/дол.).

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«Ситуація прогнозована, у нас йде зовнішня допомога, немає якогось надзвичайного попиту на валюту. Але, на жаль, абсолютно не зрозуміло, що відбувається з позицією США по завершенню війни. Ми не знаємо, чи вийдуть США з переговорного процесу, як буде поводити себе країна-агресорка, чи розгорне вона наступ найближчим часом тощо», — зауважив Олексій Плотніков.

Іншими словами, існують позаекономічні фактори, здатні вплинути на курс долара та євро. В українців виникають справедливі побоювання, що влітку вартість американської валюти знову спіймає висхідний тренд. Але експерт констатував: нових рекордів та різкого дорожчання найближчим часом чекати не варто.

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Гривня, за словами економіста, продовжить девальвувати, проте без несподіваних обвалів (у разі відсутності надзвичайних чинників, як от проблем на фронті, відсутності допомоги від міжнародних партнерів та ін.). Більше того, подібними темпами курс долара може не досягти закладеної в держбюджеті межі до кінця 2025 року.

До речі, згідно з прогнозом Міністерства економіки від середини квітня, середній курс гривні до долара в поточному році становитиме 43,3 грн/дол., а на кінець року очікують показник 43,7 грн/дол.

Чи купувати валюту влітку

Відповідь на питання, що робити з доларами та євро влітку, залежить від наявних у громадян фінансових ресурсів. Обмін невеликої суми не призведе до відчутних втрат на коливанні показників, отже варто зважати на індивідуальні потреби.

«Значну суму бажано диверсифікувати, причому не тільки доларами і євро, але й іншими валютами. Щоб зберегти гроші від знецінення, можна відкрити валютний депозит. Хоча відсоткові ставки мізерні, це допоможе утримати наявний розмір інвестиції на сталому рівні», — додав Плотніков.

Українці, які планують влітку подорожі за кордон, будуть змушені купувати іноземну валюту. Але баланс між попитом і пропозицією в період масових відпусток не сильно зміниться, тож проблем із обміном готівки не виникне.

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