Долар впав до мінімуму з 2022 року на тлі схвалення законопроєкту Трампа — Finance.ua

Долар впав до мінімуму з 2022 року на тлі схвалення законопроєкту Трампа Сьогодні 12:23 — Валюта

Долар впав до мінімуму з 2022 року на тлі схвалення законопроєкту Трампа

У середу, 2 липня, долар США впав майже до найнижчого рівня з лютого 2022 року відносно основних валют, оскільки трейдери врахували потенційний вплив законопроєкту президента Дональда Трампа про витрати та наближення термінів стягнення тарифів.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що індекс долара сягнув мінімуму за два з половиною роки — 96,373 пункту, перш ніж трохи відскочити до 96,744. Долар втратив позиції проти швейцарського франка, євро та фунта, залишаючись близьким до мінімальних значень за останні роки.

Під час виступу на конференції ЄЦБ у Португалії голова ФРС Джером Пауелл підтвердив обережний підхід до зниження ставок, але не виключив рішень уже цього місяця.

На ринок впливають публічні атаки Трампа на Пауелла, що викликає занепокоєння щодо незалежності ФРС.

Нагадаємо, сенат США підтримав проєкт закону адміністрації Дональда Трампа, який змінює податкову політику країни. Документ отримав назву «Великий прекрасний закон» і передбачає водночас зниження податків та збільшення бюджетних витрат.

Законопроєкт може додати понад 3 трлн доларів до державного боргу. Експерти кажуть, що ринок негативно реагує на перспективу зростання дефіциту бюджету та емісії.

Як писав NYT, долар почав новий рік з найгірших результатів за понад півстоліття. Валюта Сполучених Штатів ослабла більше ніж на 10% за останні шість місяців порівняно з кошиком валют основних торгових партнерів країни.

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