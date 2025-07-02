Долар впав до мінімуму з 2022 року на тлі схвалення законопроєкту Трампа — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Долар впав до мінімуму з 2022 року на тлі схвалення законопроєкту Трампа

Валюта
23
Долар впав до мінімуму з 2022 року на тлі схвалення законопроєкту Трампа
Долар впав до мінімуму з 2022 року на тлі схвалення законопроєкту Трампа
У середу, 2 липня, долар США впав майже до найнижчого рівня з лютого 2022 року відносно основних валют, оскільки трейдери врахували потенційний вплив законопроєкту президента Дональда Трампа про витрати та наближення термінів стягнення тарифів.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що індекс долара сягнув мінімуму за два з половиною роки — 96,373 пункту, перш ніж трохи відскочити до 96,744. Долар втратив позиції проти швейцарського франка, євро та фунта, залишаючись близьким до мінімальних значень за останні роки.
Під час виступу на конференції ЄЦБ у Португалії голова ФРС Джером Пауелл підтвердив обережний підхід до зниження ставок, але не виключив рішень уже цього місяця.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💵

На ринок впливають публічні атаки Трампа на Пауелла, що викликає занепокоєння щодо незалежності ФРС.
Нагадаємо, сенат США підтримав проєкт закону адміністрації Дональда Трампа, який змінює податкову політику країни. Документ отримав назву «Великий прекрасний закон» і передбачає водночас зниження податків та збільшення бюджетних витрат.
Законопроєкт може додати понад 3 трлн доларів до державного боргу. Експерти кажуть, що ринок негативно реагує на перспективу зростання дефіциту бюджету та емісії.
Як писав NYT, долар почав новий рік з найгірших результатів за понад півстоліття. Валюта Сполучених Штатів ослабла більше ніж на 10% за останні шість місяців порівняно з кошиком валют основних торгових партнерів країни.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems