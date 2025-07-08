У червні українці купили валюти більше, ніж продали — Finance.ua

У червні українці купили валюти більше, ніж продали Сьогодні 12:34 — Валюта

У червні українці купили валюти більше, ніж продали

У червні 2025 року українці придбали валюти більше, ніж продали. Чиста купівля склала 280 млн доларів. У травні цей показник був на рівні 250 млн доларів, а в червні минулого року майже 1 млрд доларів.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані Національного банку.

За даними НБУ, обсяг купівлі готівкової валюти у червні зріс на 11,6 млн доларів до 1,796 млрд доларів. Продаж зменшився на 30,2 млн доларів, до 1,474 млрд доларів.

Зазначається, що безпосередньо готівкових доларів купили менше, ніж у травні на 56,5 млн, до 1,158 млрд доларів. Продали теж менше на 41,9 млн до 1,114 млрд доларів. Натомість купівля євро в еквіваленті до долара зросла на 62,5 млн доларів до 577,2 млн, а продаж збільшився лише на 6,2 млн, до 301,2 млн.

У безготівковому сегменті купівля валюти населенням у червні зменшилася на 11 млн доларів до 307,5 млн, тоді як продаж, навпаки, зріс на 3,4 млн до 347,3 млн. Чисте сальдо склало 39,7 млн доларів.

Обороти безготівкової валюти серед клієнтів банків у червні також знизилися:

купівля скоротилася на 181,9 млн доларів, до 8,37 млрд;

продаж скоротився на 244,8 млн доларів, до 6,35 млрд.

Операції між банками, навпаки, зросли на 221,8 млн доларів, до 6,26 млрд. Порівняно з червнем минулого року, обсяг таких угод збільшився на 614 млн доларів.

У червні курс гривні до долара майже не змінився. Офіційний курс знизився на 11 копійок до 41,64 грн/$1. Водночас євро суттєво подорожчав: офіційний курс зріс майже на 2 гривні до 48,78 грн/€1.

У червні Нацбанк продав валюти на 2,961 млрд доларів, що більше, ніж у травні (2,923 млрд доларів), але менше, ніж у червні 2024 року (2,986 млрд доларів).

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