ТОП-5 найнезвичніших валют світу (фото) — Finance.ua

ТОП-5 найнезвичніших валют світу (фото)
Більшість країн світу випускає звичайні паперові банкноти. Проте у деяких державах національна валюта вирізняється оригінальним підходом до дизайну та безпеки. Їхні банкноти не просто засіб розрахунку, а справжні технологічні та художні витвори.
Business Insider розповідає про найнезвичніші валюти світу.
Південна Африка: сафарі на банкноті
Ранд, національну валюту Південної Африки, ввели у 1961 році.
Купюри різних номіналів прикрашають тварини «великої африканської п’ятірки»:
- леопард — 200 рандів;
- буйвол — 100 рандів;
- лев — 50 рандів;
- слон — 20 рандів;
- носоріг — 10 рандів.
У 2012 році з іншої сторони купюри додали портрет колишнього президента Нельсона Мандели.
Водонепроникні австралійські долари
Це одні з найбільш технологічних купюр світу. Виготовлені з особливого полімерного матеріалу, вони є повністю водонепроникними.
Австралія стала першою країною в світі, яка ввела в обіг полімерні банкноти ще у 1988 році.
Ще одна особливість австралійських доларів — їх надзвичайно важко підробити завдяки складному дизайну. Наприклад, на пʼятидоларовій банкноті є візуальний ефект руху — східний шипоклюв (місцевий птах) «махає крилами», якщо її нахилити.
Нова Зеландія: надзвичайно деталізований дизайн
Новозеландські гроші також виготовляють з полімеру, однак вони вирізняються передусім складним і ретельно продуманим дизайном.
Ще у 2015 році Міжнародне товариство банкнот (IBS) назвало новозеландську купюру номіналом 5 доларів «Кращою банкнотою року» — за її деталізовані портретні зображення та вдосконалені елементи захисту.
Вертикальні канадські долари
У 2018 році у Канаді вперше за історію країни представили десятидоларову банкноту з вертикальною орієнтацією, а також з прозорим елементом.
Окрім нестандартного вертикального формату купюра вирізняється незвичним захистом від підробки — прозорим вікном із муаровим малюнком.
Кожна банкнота виготовлена з цільного шматка полімеру, що робить її більш довговічною і стійкою до зносу.
Бермудські острови: банкнота 2024 року
У 2024 році найкращою банкнотою світу визнали 5 доларів Бермудських островів.
У вертикальну полімерну купюру вбудовано сучасні елементи безпеки — зокрема, зображення тунця Argentum і візерунки Gemini, які проявляються під ультрафіолетом.
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