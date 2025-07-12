ТОП-5 найнезвичніших валют світу (фото) — Finance.ua
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ТОП-5 найнезвичніших валют світу (фото)

Валюта
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ТОП-5 найнезвичніших валют світу (фото)
ТОП-5 найнезвичніших валют світу (фото)
Більшість країн світу випускає звичайні паперові банкноти. Проте у деяких державах національна валюта вирізняється оригінальним підходом до дизайну та безпеки. Їхні банкноти не просто засіб розрахунку, а справжні технологічні та художні витвори.
Business Insider розповідає про найнезвичніші валюти світу.

Південна Африка: сафарі на банкноті

Ранд, національну валюту Південної Африки, ввели у 1961 році.
ТОП-5 найнезвичніших валют світу (фото)
Купюри різних номіналів прикрашають тварини «великої африканської п’ятірки»:
  • леопард — 200 рандів;
  • буйвол — 100 рандів;
  • лев — 50 рандів;
  • слон — 20 рандів;
  • носоріг — 10 рандів.
У 2012 році з іншої сторони купюри додали портрет колишнього президента Нельсона Мандели.

Водонепроникні австралійські долари

Це одні з найбільш технологічних купюр світу. Виготовлені з особливого полімерного матеріалу, вони є повністю водонепроникними.
ТОП-5 найнезвичніших валют світу (фото)
Австралія стала першою країною в світі, яка ввела в обіг полімерні банкноти ще у 1988 році.
Ще одна особливість австралійських доларів — їх надзвичайно важко підробити завдяки складному дизайну. Наприклад, на пʼятидоларовій банкноті є візуальний ефект руху — східний шипоклюв (місцевий птах) «махає крилами», якщо її нахилити.

Нова Зеландія: надзвичайно деталізований дизайн

Новозеландські гроші також виготовляють з полімеру, однак вони вирізняються передусім складним і ретельно продуманим дизайном.
ТОП-5 найнезвичніших валют світу (фото)
Ще у 2015 році Міжнародне товариство банкнот (IBS) назвало новозеландську купюру номіналом 5 доларів «Кращою банкнотою року» — за її деталізовані портретні зображення та вдосконалені елементи захисту.

Вертикальні канадські долари

У 2018 році у Канаді вперше за історію країни представили десятидоларову банкноту з вертикальною орієнтацією, а також з прозорим елементом.
ТОП-5 найнезвичніших валют світу (фото)
Окрім нестандартного вертикального формату купюра вирізняється незвичним захистом від підробки — прозорим вікном із муаровим малюнком.
Кожна банкнота виготовлена з цільного шматка полімеру, що робить її більш довговічною і стійкою до зносу.

Бермудські острови: банкнота 2024 року

У 2024 році найкращою банкнотою світу визнали 5 доларів Бермудських островів.
ТОП-5 найнезвичніших валют світу (фото)
У вертикальну полімерну купюру вбудовано сучасні елементи безпеки — зокрема, зображення тунця Argentum і візерунки Gemini, які проявляються під ультрафіолетом.
За матеріалами:
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