Експерт дав прогноз курсу долара та євро: що купує населення — Finance.ua

Експерт дав прогноз курсу долара та євро: що купує населення Сьогодні 17:00 — Валюта

Експерт дав прогноз курсу долара та євро: що купує населення

Купівля населенням готівкових євро зросла в доларовому еквіваленті в червні на $62,5 млн — до $577,2 млн, тоді як здача євро в обмінники зросла всього на $6,2 млн — до $301,2 млн в еквіваленті. Це говорить про те, що люди серйозно прислухаються до інформації про послаблення позицій долара на світових ринках і, навіть попри зростання курсу євровалюти, вважають за краще скуповувати саме її.

Про це пише Олексій Козирєв в своєму прогнозі

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Якщо курс євровалюти в Україні знову «злітатиме» на 1−2 гривні за короткий період часу, то наші громадяни ще активніше скуповуватимуть саме цю валюту, зменшуючи частку долара у своїх заощадженнях.

Певним сигналом для фахівців є й те, що «чисті» валютні інтервенції Нацбанку у червні збільшилися до $2,961 млрд, із $2,923 млрд у травні цього року. Це поки що некритичне відхилення для нашого ринку, з огляду на те, що ЗВР України станом на 1 липня зросли до $45,1 млрд. Але дуже важливою буде динаміка цього показника ближче до осені-початку зими. Адже, за інформацією прем’єра Дениса Шмигаля, потреби України у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік залишаються на критично високому рівні та перевищать $40 млрд.

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Але поки що Україна «законтрактувала» з них лише $22 млрд допомоги від західних партнерів. І якщо питання про покриття міжнародною допомогою витрат нашого бюджету 2026 року не буде остаточно закрито, Нацбанк почне скорочувати свою присутність на торгах щодо продажу валюти, щоб «не спалити» значну частину резервів. У результаті тиск на курс різко зросте. І вже не вдасться уникнути швидкої девальвації гривні, щоб вирівняти всі дисбаланси на ринку.

Більшість обмінників фінкомпаній та банків пропрацюють цими днями зі спредом у межах від 20 до 25 копійок за доларом, та від 20 до 35 копійок за євро. Оптові обмінники продовжать працювати усі дні цього тижня зі спредом у межах до 15−20 копійок за обома валютами.

Курс купівлі та продажу готівкового долара

У банках перебуватиме в межах коридору від 41,30 до 42,20 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 41,40 до 42,10 гривень.

Курс готівкового євро

В банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 48,20 до 49,80 гривень, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор цінників перенбуватиме в межах від 48,25 до 49,70 гривень.

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