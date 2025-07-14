Як збільшились чисті міжнародні резерви НБУ у червні — Finance.ua

Як збільшились чисті міжнародні резерви НБУ у червні Сьогодні 14:21 — Валюта

Як збільшились чисті міжнародні резерви НБУ у червні

до 30,744 млрд доларів порівняно з травнем. Як свідчать дані НБУ , чисті міжнародні резерви Національного банку у червні збільшилися на 2,6%порівняно з травнем.

З початку року вони збільшились на 5,6% з 29,102 млрд доларів.

Офіційні резервні активи НБУ у червні збільшилися на 1,2% до 45,065 млрд доларів, а з початку року збільшились на 2,9% з 43,795 млрд доларів.

При цьому валові резервні зобов’язання у червні зменшились на 1,7% до 14,321 млрд доларів, а з початку року зменшилися на 2,5% з 14,694 млрд доларів.

Довідка

за 2024 рік чисті міжнародні резерви зросли на 2,4% з 28,381 млрд доларів.

За 2023 рік чисті резерви зросли на 54,6% з 18,322 млрд доларів.

За 2022 рік чисті резерви скоротилися на 11,8% із 20,767 млрд доларів.

У 2021 році чисті міжнародні резерви НБУ зросли на 14,6% з 18,144 млрд доларів до 20,765 млрд доларів.

2020 року чисті резерви збільшилися на 14,5% з 15,785 млрд доларів.

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