Як збільшились чисті міжнародні резерви НБУ у червні — Finance.ua
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Як збільшились чисті міжнародні резерви НБУ у червні

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Як збільшились чисті міжнародні резерви НБУ у червні
Як збільшились чисті міжнародні резерви НБУ у червні
Як свідчать дані НБУ, чисті міжнародні резерви Національного банку у червні збільшилися на 2,6% до 30,744 млрд доларів порівняно з травнем.
З початку року вони збільшились на 5,6% з 29,102 млрд доларів.
Офіційні резервні активи НБУ у червні збільшилися на 1,2% до 45,065 млрд доларів, а з початку року збільшились на 2,9% з 43,795 млрд доларів.
При цьому валові резервні зобов’язання у червні зменшились на 1,7% до 14,321 млрд доларів, а з початку року зменшилися на 2,5% з 14,694 млрд доларів.
Довідка
  • за 2024 рік чисті міжнародні резерви зросли на 2,4% з 28,381 млрд доларів.
  • За 2023 рік чисті резерви зросли на 54,6% з 18,322 млрд доларів.
  • За 2022 рік чисті резерви скоротилися на 11,8% із 20,767 млрд доларів.
  • У 2021 році чисті міжнародні резерви НБУ зросли на 14,6% з 18,144 млрд доларів до 20,765 млрд доларів.
  • 2020 року чисті резерви збільшилися на 14,5% з 15,785 млрд доларів.
За матеріалами:
Finance.ua
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