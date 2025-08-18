Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 13:00 — Валюта

Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

Цього тижня не прогнозується фундаментальних змін, які сильно повпливають на курс валют

Про це розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

«Ринок цього тижня — стабільний у загальному вимірі, довгострокових змін курсу поки не відзначено», — зазначила Золотько.

Курс за період 11−15 серпня був відносно стабільним, із незначним — 0,15% — зростанням та мінімальними коливаннями. Ці п’ять днів пройшли без ознак різкого тренду або високої турбулентності.

Офіційний курс минулого тижня був таким:

11 серпня — 41,3895 грн/$;



12 серпня — 41,4490 грн/$;

13 серпня — 41,4268 грн/$;

14 серпня — 41,5149 грн/$;

15 серпня — 41,4500 грн/$.

Готівковий ринок

Рух курсу у касах банків протягом минулого тижня носив переважно технічний характер і не супроводжувався різкими шоками чи істотними фундаментальними подіями.

За словами експертки, вузький діапазон коливань свідчить про відсутність інтенсивного попиту або пропозиції та про помірну впевненість учасників ринку. Щодня курс долара змінювався незначно — на початку тижня на 1−2 копійки зростав:

у понеділок він коливався в межах 41,12−41,65 грн/$;

у вівторок — 41,13−41,66 грн/$;

у середу — 41,14−41,68 грн/$;

в четвер опустився до 41,13−41,65 грн/$;

в п’ятницю досяг мінімуму тижня — 41,06−41,60 грн/$.

Тиждень характеризувався стабільністю та незначними корекціями — курс залишився в межах вузького коридору без ознак системного тиску.

Міжбанк

Міжбанківський ринок перебував у вузькому діапазоні, але з помітними внутрішньоденними сплесками. Загальний тижневий тренд — фактично флет.

Тиждень стартував з укріплення гривні: з 41,41 грн/$ до 41,36 грн/$, маючи пікові значення 41,46 грн/$ протягом понеділка. У вівторок долар подорожчав на 10 копійок: 41,37 грн/$ вранці та 41,47 грн/$ ввечері, минаючи максимальну позначку 41,49 грн/$ в середині дня. У середу максимальні котирування були в середині дня на рівні 41,56 грн/$, при тому, що день стартував з 41,48 грн/$, а завершився на 41,3 грн/$ — денне здешевлення долара склало 18 копійок. Котирування у четвер стартували з 41,41 грн/$ та опускалися й піднімали до позначок 41,34 грн/$ та 41,51 грн/$ відповідно, проте день закінчився на тій самій позначці, що й почався, — 41,41 грн/$. П’ятниця на міжбанківському ринку пройшла під знаком подешевшання долара на 20 копійок: з 41,42 грн/$ до 41,22 грн/$.

«Тиждень пройшов у межах технічних коливань із незначним укріпленням гривні — на 5 копійок, ринок лишається помірно ліквідним і без ознак системного напруження», — зазначила Золотько.

Національний банк минулого тижня зменшив розмір своїх валютних інтервенцій майже на 28% порівняно з тижнем раніше. Згідно з офіційним звітом регулятора, загальний валютний продаж НБУ з 11 по 15 серпня склав $607,8 млн. Це найнижчий показник за останні 4 місяці. Також регулятору минулого тижня вдалося придбати $0,06 млн.

Прогноз на цей тиждень

«Цього тижня на фоні очікуваного сезонного збільшення пропозиції валюти на ринку та режиму керованої гнучкості від Національного банку на ВРУ можна очікувати на рівну ситуацію: коливання не повинні перевищити 1,5% від поточного рівня. Поки що немає фундаментального шоку, який міг би вивести курс за межі цього діапазону», — прогнозує експертка.

