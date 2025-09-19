0 800 307 555
Українці зберігають у банках удвічі більше грошей, ніж позичають

Кредит&Депозит
11
Банківські депозити стабільно зростають, а їх сума вже більш ніж удвічі перевищує суму виданих кредитів.
Про це свідчить аналітика Опендатабот.

Кредити: хто бере і скільки

Від початку року фінансові установи в Україні видали кредити на 1,23 трлн грн (станом на початок серпня). Це на 15% більше, ніж рік тому, і на 26% більше, ніж до початку повномасштабної війни.
  • Основними позичальниками залишаються компанії — 909,3 млрд грн (74%). Це зростання на 13% за рік.
  • На громадян припадає 316,1 млрд грн, причому обсяг їхніх кредитів зріс на 22% за рік.
Після різкого падіння на початку вторгнення кредитування поступово відновилось. Якщо у квітні 2023 року портфель кредитів населення становив лише 205,4 млрд грн, то вже з літа ситуація стабілізувалась. За два роки кредити українців зросли у 1,5 раза, бізнесу — на чверть.
Більшість позик видаються у гривні:
  • 97% — кредити населення;
  • 72% — кредити бізнесу.
Валютні позики для громадян майже відсутні — лише 3% (близько 239 млн дол. або 10 млрд грн в еквіваленті), і понад 90% з них непрацюючі.

Депозити: довіра до банків зросла

На відміну від кредитів, обсяг депозитів у банках зростає. Станом на серпень 2025 року клієнти тримають на рахунках 2,79 трлн грн — у 2,3 раза більше, ніж сума виданих кредитів.
  • Бізнес має на депозитах 1,49 трлн грн (53%).
  • Населення — 1,3 трлн грн (47%).
Втім, темпи приросту депозитів сповільнились: якщо у перші роки війни вони зростали на 30% щорічно, то зараз лише на 11%.
Гривневі вклади залишаються стабільними, тоді як валютні після падіння на початку повномасштабного вторгнення відновились і навіть перевищили показники липня 2021 року:
  • у бізнесу — на 21%,
  • у населення — на 10%.
Загалом, станом на серпень 2025 року валютні депозити становлять 28% у бізнесу та 34% у громадян. Тобто понад третина заощаджень українців усе ще зберігається у валюті.
Нагадаємо, за даними Держстату, у серпні дохідність річних депозитів вперше з початку року перевищила інфляцію.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Банки УкраїниІнвестиціїГроші
