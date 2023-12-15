Які депозити найвигідніші: гривневі чи у валюті — думка банкіра — Finance.ua

Які депозити найвигідніші: гривневі чи у валюті — думка банкіра Сьогодні 16:02 — Кредит&Депозит

Які депозити найвигідніші: гривневі чи у валюті — думка банкіра

Українці активно обирають гривневі депозити. Завдяки діям регулятора, національна валюта стала привабливою для вкладень, через її прибутковість.

Про це заявив директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу.

Він вважає, що за всіма ознаками, з другої половини грудня розпочинається «високий сезон» в сегменті гривневих депозитів.

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«За нашим прогнозом, у другій половині грудня, порівняно з початком місяця, кількість нових гривневих вкладів може зрости щонайменше на 7 — 10%, а в порівнянні з листопадом кількість нових депозитів може перевищити 12%», — повідомив банкір.

Головні причини підвищеної активності у депозитному сегменті, на думку Замотаєва є:

сприятлива кон’юнктура для відкриття гривневих вкладів, адже НБУ затвердив ставку за 3-місячними депозитними сертифікатами на рівні 19%: відтак, середні відсоткові ставки, принаймні деякий час, принципово не зміняться, та залежно від терміну вкладу варіюватимуться від 14% до 14,5% річних (максимальні ж ставки сягають 17%), а темпи інфляції вже кілька місяців є мінімальними (за оновленою статистикою від початку року по листопад включно інфляція склала всього 4,4%);

у громадян є реальна можливість «зафіксувати» отримуваний прибуток, попри можливе зниження ставок за депозитами (наразі вони формуються на основі ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами, яка становить 20%; в разі її скорочення, банки будуть змушені відкоригувати ставки за вкладами).

«Як і раніше, домінуватимуть гривневі депозити терміном від 3 до 6 місяців, адже вони дають оптимальний прибуток за досить короткий часовий проміжок (станом на середину грудня частка таких вкладів понад 50 — 52% від усіх нових вкладів). Проте кількість вкладів з розміщенням від 9 до 12 місяців також поволі зростатиме і складе до 30 — 35% від загальної кількості нових депозитів, адже окремі банки „розвертаються“ і в бік залучення більш тривалих депозитів та відповідно саме за ними пропонують вищі ставки», — наголошує Замотаєв.

В сегменті валютних вкладів цілком можливий «сезонний» сплеск активності через певні ознаки девальвації гривні, однак це явище буде тимчасовим. Загальні тенденції останніх 2 місяців свідчать про те, що процес скорочення відсотків триватиме і надалі. Середні ставки за доларовими вкладами поступово знижуватимуться до 2 — 2,3% річних, а процент за євровими депозитами тяжітиме до 1,5% річних.

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