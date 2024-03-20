Скільки допомоги отримують безробітні — Finance.ua

Скільки допомоги отримують безробітні Сьогодні 12:39 — Особисті фінанси

Скільки допомоги отримують безробітні

Директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк заявляє, що середній розмір допомоги з безробіття становить 4 тис. грн на місяць.

«За останніми даними, середній розмір виплати допомоги з безробіття невисокий, він становить приблизно 4 тис. грн за місяць. На період воєнного стану максимальний розмір відповідає розміру мінімальної заробітної плати, хоча раніше було півтори мінімальні зарплати. Це впливає на зменшення середнього розміру виплати», — сказала Жовтяк в ексклюзивному інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Вона також розповіла, що згідно з чинним законодавством, якщо людина відмовляється від двох пропозицій підходящої роботи, її реєстрацію та виплату допомоги з безробіття в центрі зайнятості припиняють.

«У 2023 році припинено реєстрацію майже 19 тис. безробітних через те, що вони відмовилися від двох пропозицій. Це лише 4% від загальної чисельності зареєстрованих безробітних», — розповіла голова відомства.

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