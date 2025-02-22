Попит на фахівців у Німеччині знижується: чи довго це триватиме — Finance.ua

Попит на фахівців у Німеччині знижується: чи довго це триватиме Сьогодні 17:39 — Світ

Попит на фахівців у Німеччині знижується: чи довго це триватиме

У 2025 році проблема нестачі персоналу для німецького ринку праці стала не настільки нагальною, як і прогнозували експерти.

Про це свідчать результати нового опитування Інституту економічних досліджень Ifo.

Трохи більше 28% компаній заявили про те, що їм не вистачає кадрів. У жовтні дефіцит фахівців був актуальним майже для третини німецького бізнесу.

Як зазначають експерти мюнхенського інституту, на попит на фахівців наразі впливає послаблення економіки у ФРН.

«Слабка кон’юнктура нині знижує попит на кваліфіковану робочу силу, тому брак кваліфікованої робочої сили відчувається дещо менш гостро», — пояснив дослідник Ifo Клаус Вольрабе (Klaus Wohlrabe) інформаційному агентству AFP.

Падіння попиту на ринку праці — середньострокова тенденція

Аж до осені 2024 року ключовою проблемою німецького ринку праці вважався дефіцит трудових ресурсів, що загострювався. Однак після двох років нехай і невеликого, але скорочення ВВП восени 2024 року німецька економіка зіштовхнулася з типовим проявом рецесії: великі роботодавці почали попереджати про масштабні звільнення. Так, наприклад, до кінця 2024 року німецький автоконцерн Volkswagen оголосив про заплановані масові скорочення співробітників — понад 35 тисяч робочих місць, а також про зниження зарплати. І це тільки один із прикладів.

Попит на фахівців залежить від галузі.

Так, наприклад, у сфері послуг понад 35%компаній зазнають труднощів із пошуком персоналу.

У сфері права та консалтингу спостерігається висока нестача кадрів — близько 75%підприємств не можуть знайти відповідних фахівців.

Трохи менший дефіцит у сфері підбору персоналу — 62%.

У готельній індустрії близько 42% фірм відчувають труднощі з кадрами.

Тоді як у промисловому секторі, де спостерігаються скорочення, майже кожна п’ята компанія не може покрити свій попит на кадри. Найвищий попит спостерігається у сфері харчової промисловості, машинобудування та серед виробників меблів. Кожне п’яте підприємство сфери торгівлі також відчуває дефіцит у кадрах.

Середній бізнес — за поліпшення системи освіти та залучення іноземних фахівців

Через зміни на ринку праці в 2025 році українські біженці у Німеччині, а особливо ті, хто хотів би залишитися в країні, можуть опинитися в незвичній ситуації. Насамперед ідеться про новий тренд на німецькому ринку праці, де проблема дефіциту кадрів явно втрачає нещодавню гостроту через оголошені великими компаніями масові звільнення.

Експерти Інституту економічних досліджень Ifo в Мюнхені впевнені, що падіння попиту на кваліфіковані кадри — явище тимчасове, викликане послабленням кон’юнктури німецької економіки. У довгостроковій же перспективі у зв’язку з демографічною ситуацією в країні попит на ринку праці буде знову підвищуватися.

З дефіцитом кадрів у довгостроковій перспективі найкраще допоможе боротися ефективна система освіти. У цьому впевнена абсолютна більшість компаній, опитаних Інститутом вивчення середнього бізнесу. У цьому опитуванні взяли участь 613 фірм. На другому місці в списку пріоритетних напрямів для розв’язання проблеми з нестачею кадрів — залучення іноземних фахівців. 66 відсотків респондентів вважають, що це допоможе їм вирішити проблему з нестачею персоналу. А ось збільшення трудового віку, тобто підвищення пенсійного віку тільки 40 відсотків роботодавців вважають виходом із ситуації, що склалася.

Deutsche Welle За матеріалами:

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