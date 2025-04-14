Сокращение международной поддержки в 2026 году неизбежно, — Гетманцев — Finance.ua
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Сокращение международной поддержки в 2026 году неизбежно, — Гетманцев

Казна и Политика
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Сокращение международной поддержки в 2026 году неизбежно, — Гетманцев
Сокращение международной поддержки в 2026 году неизбежно, — Гетманцев
Украине придется искать компенсаторы для поддержки финансирования бюджета в 2026 году на фоне сокращения международной финансовой поддержки.
Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев в интервью Mind.
Относительно вопроса повышения налогов, учитывая, что в Меморандуме с МВФ снова есть упоминание о том, что Украина должна пересмотреть ставку НДС для того, чтобы увеличить поступления в госбюджет, он отметил, что очень важен контекст, в рамках которого следует обсуждать пересмотр любых налоговых ставок.
«Начиная с 2026 года, для Украины все острее становится вопрос финансирования дефицита госбюджета.
Если в 2025 году объем международной финансовой помощи, без МВФ, может достигнуть $55 млрд, то в 2026-м партнеры могут выделить лишь около $11 млрд, что вдвое меньше бюджетных нужд — и это с учетом завершения войны в 2025 году. Если этого не произойдет — бюджетные нужды возрастут.
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Следовательно, международное финансирование очень смещено на 2025 год.
В частности, в этом году должно поступить $39 млрд из $50 млрд по механизму ERA. При этом часть этих средств должна быть зарезервирована на финансирование дефицита в 2026 году ($8,5 млрд), а еще часть ($9,1 млрд) должна быть использована в качестве буфера капитала на случай негативного развития событий. Поэтому важно не растратить эти средства в 2025 году.
Что касается программы с МВФ, то Украина также уже получила 2/3 предусмотренного финансирования.
То есть сокращение международной поддержки в 2026 году неизбежно, и первоочередная задача — искать компенсаторы", — отметил он.
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Относительно того, о каких компенсаторах может идти речь, Даниил Гетманцев отметил, что «нужно „выжать“ все из детенизации, которая способна принести госбюджету еще 420−450 млрд грн, и приложить усилия для ускорения роста ВВП, для чего экономический блок Кабмина должен разрабатывать, принимать и реализовывать соответствующие программы».
«Только после того как все эти резервы будут исчерпаны, а потребности госбюджета не будут полностью закрыты, мы сможем обсуждать варианты пересмотра налогов», — отметил он.
Следовательно, в 2025 году повышение ставки НДС рассматриваться точно не будет.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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