Международные резервы выросли: в Нацбанке рассказали, что на это повлияло — Finance.ua

Международные резервы выросли: в Нацбанке рассказали, что на это повлияло Сегодня 16:02 — Казна и Политика

Международные резервы выросли: в Нацбанке рассказали, что на это повлияло

По состоянию на 1 апреля 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $42,380 млрд. В марте они выросли на 5,6%.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

«Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой — уменьшением объемов чистой продажи валюты Национальным банком на валютном рынке», — сказано в сообщении.

Динамику резервов определял ряд факторов

1. Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $5,98 млрд. Из этой суммы:

$5,17 млрд — от международных партнеров, в том числе в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

$409,6 млн — от размещения валютных ОВГЗ;

$398,6 млн — от Международного валютного фонда в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF).

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Кроме того, Украина получила кредит в $970 млн в соответствии с соглашением между Украиной и Великобританией в рамках ERA. Эти средства не были отнесены к международным резервам Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $786,7 млн, из которых:

$688,7 млн ​​- обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

$55,9 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

$42,1 млн — уплата другим международным кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $729,2 млн.

2. Операции Национального банка на валютном рынке Украины.

В марте по сравнению с февралем 2025 года чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 12,5%. Согласно балансовым данным, НБУ продал на валютном рынке $2,65 млрд ​​и выкупил в резервы $10 млн.

3. Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В марте, благодаря переоценке, стоимость финансовых инструментов увеличилась на $409,7 млн.

Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 5,2 месяца будущего импорта.

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