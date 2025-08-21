Минобороны заявило об опережении плана оборонных контрактов на 18% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минобороны заявило об опережении плана оборонных контрактов на 18%

Казна и Политика
0
Минобороны заявило об опережении плана оборонных контрактов на 18%
Минобороны заявило об опережении плана оборонных контрактов на 18%
По состоянию на август 2025 г. украинские производители оборонной продукции, работающие по контрактам, заключенным с Министерством обороны Украины под государственные гарантии в 2024 году, выполняют обязательства с опережением графика на 18%.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В рамках этой программы в 2024 году Минобороны заключило 11 контрактов с 8 отечественными предприятиями сроком три года.
Общая сумма госгарантий, предусмотренных госбюджетом-2024, превысила 24 млрд грн.
Читайте также
Поставки охватывают широкий спектр техники и специального оборудования: бронированные боевые автомобили и медицинские эвакуационные машины, грузовую технику специального назначения, топливозаправщики и другие средства обеспечения ВСУ.
«Государственные гарантии под оборонные контракты стали эффективным инструментом одновременного усиления армии и поддержки украинских производителей. Мы не только получаем технику для фронта, но и формируем новые рабочие места, развиваем технологии и укрепляем экономику. Это пример того, как оборонные инвестиции работают на победу и будущее Украины», — отметил руководитель Департамента закупок Минобороны полковник Александр Осадчий.
Министерство обороны планирует дальнейшее развитие программы заключения контрактов под государственные гарантии.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems