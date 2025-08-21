Минобороны заявило об опережении плана оборонных контрактов на 18% — Finance.ua

Минобороны заявило об опережении плана оборонных контрактов на 18% Сегодня 05:18 — Казна и Политика

По состоянию на август 2025 г. украинские производители оборонной продукции, работающие по контрактам, заключенным с Министерством обороны Украины под государственные гарантии в 2024 году, выполняют обязательства с опережением графика на 18%.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В рамках этой программы в 2024 году Минобороны заключило 11 контрактов с 8 отечественными предприятиями сроком три года.

Общая сумма госгарантий, предусмотренных госбюджетом-2024, превысила 24 млрд грн.

Поставки охватывают широкий спектр техники и специального оборудования: бронированные боевые автомобили и медицинские эвакуационные машины, грузовую технику специального назначения, топливозаправщики и другие средства обеспечения ВСУ.

«Государственные гарантии под оборонные контракты стали эффективным инструментом одновременного усиления армии и поддержки украинских производителей. Мы не только получаем технику для фронта, но и формируем новые рабочие места, развиваем технологии и укрепляем экономику. Это пример того, как оборонные инвестиции работают на победу и будущее Украины», — отметил руководитель Департамента закупок Минобороны полковник Александр Осадчий.

Министерство обороны планирует дальнейшее развитие программы заключения контрактов под государственные гарантии.

