Минобороны заявило об опережении плана оборонных контрактов на 18% — Finance.ua

Минобороны заявило об опережении плана оборонных контрактов на 18%
По состоянию на август 2025 г. украинские производители оборонной продукции, работающие по контрактам, заключенным с Министерством обороны Украины под государственные гарантии в 2024 году, выполняют обязательства с опережением графика на 18%.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В рамках этой программы в 2024 году Минобороны заключило 11 контрактов с 8 отечественными предприятиями сроком три года.
Общая сумма госгарантий, предусмотренных госбюджетом-2024, превысила 24 млрд грн.
Читайте также
Поставки охватывают широкий спектр техники и специального оборудования: бронированные боевые автомобили и медицинские эвакуационные машины, грузовую технику специального назначения, топливозаправщики и другие средства обеспечения ВСУ.
«Государственные гарантии под оборонные контракты стали эффективным инструментом одновременного усиления армии и поддержки украинских производителей. Мы не только получаем технику для фронта, но и формируем новые рабочие места, развиваем технологии и укрепляем экономику. Это пример того, как оборонные инвестиции работают на победу и будущее Украины», — отметил руководитель Департамента закупок Минобороны полковник Александр Осадчий.
Министерство обороны планирует дальнейшее развитие программы заключения контрактов под государственные гарантии.
Поделиться новостью
Также по теме
Минобороны заявило об опережении плана оборонных контрактов на 18%
Лидеры по прибыли среди госпредприятий (инфографика)
МВФ оценил прогресс Украины в реформировании таможенной системы
В Украине готовятся обновления в урегулировании коллективных трудовых споров — детали законопроекта
До конца 2025 года заработает «э-ТЦК» — программа действий правительства
НБУ добавил новые бенчмарк-ОВГЗ для покрытия резервов банков