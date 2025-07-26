Subaru представила електрокросовер Uncharted (фото, відео) — Finance.ua
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Subaru представила електрокросовер Uncharted (фото, відео)

Технології&Авто
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Subaru представила електрокросовер Uncharted (фото, відео)
Subaru представила електрокросовер Uncharted (фото, відео)
Subaru презентувала новий компактний електричний кросовер під назвою Subaru Uncharted. Ця новинка характеризується розгоном до «сотні» менш ніж за 5 секунд і сучасною технікою під капотом. Можна сказати, що це перший сучасний електромобіль Subaru, якщо не згадувати перейменовану Toyota BZ/Solterra.
Про це пишуть carscoops та electrek.

Характеристики Subaru Uncharted

Електрокросовер Subaru Uncharted пропонується у двох версіях: з переднім та повним приводом.
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Передньопривідна модель має двигун потужністю 221 к.с. й акумулятор місткістю 74,7 кВт·год, що забезпечує близько 492 км пробігу на одному заряді.
Виробник каже, що ця версія продаватиметься лише в «обмежених кількостях».
Subaru представила електрокросовер Uncharted (фото, відео)
Повнопривідні версії Uncharted Sport і GT отримали фірмову систему Subaru Symmetrical AWD з режимом X-MODE та силову установку потужністю 338 к.с.
Однак через той самий акумулятор запас ходу в них трохи нижчий — близько 467 км. Проте ці версії демонструють кращу динаміку і розганяються до «сотні» менш ніж за 5 секунд.
Subaru представила електрокросовер Uncharted (фото, відео)
На жаль, заряджання — не найсильніша сторона Uncharted. Максимальна потужність становить 150 кВт, що на фоні конкурентів виглядає скромно.
Втім, завдяки підтримці порту NACS, модель можна буде підключити до станцій Tesla Supercharger.
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Узимку зарядка з 10% до 80% триватиме приблизно 30 хвилин завдяки попередньому підігріву батареї. Для домашнього використання передбачена підтримка зарядки Level 2 потужністю до 11 кВт.

Дизайн та інтер’єр

Зовні Subaru Uncharted нагадує щось середнє між $100-тисячним Lotus Eletre і справжнім позашляховиком.
Серед конкурентів — Volvo EX30, Rivian R2S, а також більш міські варіанти на кшталт VW ID.4, Hyundai Kona та Chevrolet Equinox.
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Uncharted має виразну світлотехніку, яку вже використовують в оновлених Solterra 2026 і Trailseeker.
Subaru представила електрокросовер Uncharted (фото, відео)
Кросовер пропонує нові 18- та 20-дюймові диски, двоколірний дах у версії GT, тонкі рейлінги та чітку лінію кузова.
Задні ліхтарі, чорні емблеми, сріблясте облицювання нижньої частини бампера — усе це додає впізнаваності.
Subaru представила електрокросовер Uncharted (фото, відео)
На повнопривідних моделях додатково пропонують низькопрофільні рейлінги на даху для перевезення спорядження.
Subaru представила електрокросовер Uncharted (фото, відео)
По центру в салоні розмістився великий 14-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи з підтримкою CarPlay та Android Auto. Попереду доступні дві бездротові зарядки для смартфонів, а ззаду — два порти USB-C.
Subaru представила електрокросовер Uncharted (фото, відео)
Усі версії Uncharted оснащені пакетом All-Weather. Він включає підігрів передніх сидінь, дзеркал і зони щіток, електропривід багажника, атмосферне підсвічування салону та систему розпізнавання втоми водія DriverFocus.
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Версія Sport додає двохрежимний X-MODE з Grip Control, підігрів керма, водонепроникну оббивку StarTex, панорамну камеру огляду тощо.
А версія GT вже має панорамний дах, вентильовані сидіння, аудіосистему Harman Kardon, розумне дзеркало заднього огляду та інше обладнання преміум-класу.
Subaru поки не оголосила деталі ціни на різні версії Uncharted. Як очікується, ціна базової передньопривідної моделі становитиме близько $30 тис.
За матеріалами:
ITC.ua
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