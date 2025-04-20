Яким буде новий Subaru Outback (фото) — Finance.ua

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Яким буде новий Subaru Outback (фото)

Технології&Авто
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Яким буде новий Subaru Outback (фото)
Яким буде новий Subaru Outback (фото)
Універсалу Subaru Outback виповнюється 30 років. У ювілейний рік світ побачила сьома генерація моделі. Subaru Outback змінився до невпізнання. Його кузов не має жодної спільної деталі з попередником.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
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При цьому виробник заявляє про ретельне аеродинамічне опрацювання позашляхового обвісу. Ручки передніх та задніх дверей встановлені на різній висоті.
На даху стандартно встановлені багажні рейлінги з припустимим навантаженням 363 кг. На кормі з’явився модний моноліхтар із фірмовою емблемою посередині. Вперше моделі колеса можуть мати діаметр 19 дюймів. Заявлений кліренс — до 221 мм.
Яким буде новий Subaru Outback (фото)
На новій передній панелі не знайшлося місця колишньому вертикальному екрані медіасистеми.
Тепер він має альбомну орієнтацію та діагональ 12,1 дюйма, а приладовий дисплей — діагоналлю 12,3 дюйма. Сама медіасистема повністю нова і має більш продуктивний процесор і перероблений інтерфейс.
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Висота даху збільшена на 50 мм, що не тільки позитивно позначилося на просторі для пасажирів, але й додало 57 літрів до об’єму багажника. Тепер він вміщує 963 літри за американською методикою EPA.
Яким буде новий Subaru Outback (фото)
Новий Outback оснащений допрацьованою повнопривідною трансмісією Symmetrical All-Wheel Drive.
На вибір для ринку США є базовий атмосферний мотор на 2,5 літра (183 к.с., 241 Нм) та турбомотор на 2,4 літра (264 к.с., 375 Нм), обидва поєднуються з клиноцепним варіатором Lineartronic, який має вісім фіксованих «передач» та ручний режим.
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Кросовер Subaru Outback нового покоління вийде на ринок США наприкінці цього року. Ціни новинки стануть відомі ближче до ринкового дебюту.
За матеріалами:
РБК-Україна
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