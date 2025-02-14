Subaru представила екстремальний кросовер для бездоріжжя (фото) — Finance.ua
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Subaru представила екстремальний кросовер для бездоріжжя (фото)

Технології&Авто
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Subaru представила екстремальний кросовер для бездоріжжя (фото)
Subaru представила екстремальний кросовер для бездоріжжя (фото)
Subaru Forester отримав дві нові версії. Варіант Wilderness створений для бездоріжжя, а гібрид вирізняється зниженою до 6,7 л на 100 км витратою.
Лінійку Subaru Forester шостого покоління розширено. Кросовер отримав нові гібридну та позашляхову модифікації. Їх презентували в на автошоу в Чикаго, повідомляється на офіційному сайті Subaru.
Новий Subaru Forester Wilderness створено для бездоріжжя. Кросовер пізнається за зміненою передньою частиною, вираженим пластиковим обвісом та 17-дюймовими позашляховими шинами Yokohama Geolander. Салон оздобили водостійкими матеріалами.
Кліренс Subaru Forester Wilderness зріс до 236 мм, а за рахунок скошених знизу бамперів кут в’їзду зріс до 23,5°, а з’їду — до 25,5°. Підвіску кросовера, а також варіатор і повнопривідну трансмісію посилили.
Subaru представила екстремальний кросовер для бездоріжжя (фото)
Кросовер Subaru Forester Wilderness оснащений 2,5-літровим бензиновим двигуном на 180 к. с. Продажі Subaru Forester Wilderness стартують восени.
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За матеріалами:
Фокус
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