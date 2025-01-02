Subaru готується випустити найважливіший автомобіль марки — Finance.ua

Subaru готується випустити найважливіший автомобіль марки Сьогодні 23:21 — Фондовий ринок

Subaru готується випустити найважливіший автомобіль марки

Subaru готується запустити Forester Hybrid 2025 року, поєднуючи інновації Toyota з опозитним двигуном Subaru. Цей позашляховик стане доступним приблизно в середині 2025 року, що відповідає словам президента Subaru of America Джеффа Волтерса, який зазначив, що гібридна версія з’явиться через рік після запуску газової моделі.

На офіційному сайті Subaru згадується, що Forester Hybrid належить до модельного ряду 2025 року. Очікується, що прем’єра відбудеться у червні або липні. Цей запуск знаменує повернення Subaru до гібридів після припинення виробництва електрифікованого Crosstrek у 2023 році.

Forester Hybrid скористається технічними рішеннями Toyota, такими як електродвигун і акумуляторні технології. Швидше за все, він матиме схожу силову установку до тієї, що використовується в японському Crosstrek Hybrid: 2,5-літровий опозитний двигун у парі з електродвигуном. Це дозволить автомобілю короткочасно працювати лише на електриці.

Хоча точна потужність гібридного Forester ще не оголошена, очікується, що вона перевищить показники бензинової версії (180 к.с.). Це може стати альтернативою Forester XT з турбонаддувом, водночас акцентуючи увагу на паливній ефективності.

Subaru обіцяє зберегти повний привід для Forester Hybrid, підкреслюючи його здатність залишатися практичним і надійним вибором у сегменті компактних позашляховиків.

MMR За матеріалами:

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