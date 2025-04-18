Subaru представила електричний Solterra 2026 з запасом ходу 460 км — Finance.ua

Subaru представила електричний Solterra 2026 з запасом ходу 460 км Сьогодні 21:40 — Технології&Авто

Subaru представила електричний Solterra 2026 з запасом ходу 460 км

Компанія Subaru представила на виставці в Нью-Йорку оновлену електричну модель Solterra 2026 року. Новинка обіцяє стати важливим гравцем у сегменті електричних позашляховиків завдяки поєднанню стильного дизайну та потужних технічних характеристик.

З вражаючою потужністю до 343 к.с. та покращеною автономією, що досягає 460 кілометрів, Solterra цілком може стати ідеальним вибором для любителів активного відпочинку та міського життя. Інноваційна система розподілу потужності між передніми й задніми колесами гарантує відмінну керованість на будь-якому покритті, а батарея ємністю 74,7 кВт·год забезпечує швидке заряджання — до 80% всього за 35 хвилин.

Інтер’єр нового Solterra насичений сучасними технологіями: від сенсорних панелей до підтримки Apple CarPlay та Android Auto. Додатково система безпеки включає функції запобігання зіткненням і моніторингу сліпих зон, що робить поїздки безпечнішими. Клімат-контроль, зручні порти USB-C та продумані деталі оздоблення створюють атмосферу затишку всередині кабіни.

Ampercar За матеріалами:

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