Subaru презентувала свій найбюджетніший автомобіль (фото) — Finance.ua

Subaru презентувала свій найбюджетніший автомобіль (фото)
В Японії представили новий Subaru Stella четвертого покоління. Компактний мінівен є найдоступнішою моделлю марки. Ціна Subaru Stella становить від 1 358 500 єн ($9400).
Подробиці розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.
Subaru Stella залишається близнюком моделі Daihatsu Move, яка також недавно змінила покоління. Це так званий кей-кар — мініатюрний міський автомобіль.
Габарити Subaru Stella 2025:
- довжина — 3395 мм;
- ширина — 1475 мм;
- висота — 1655 мм;
- колісна база — 2460 мм.
Як і побратим, новий Subaru Stella вирізняється рубаним дизайном із коротким капотом та рельєфними боковинами. Від Daihatsu авто відрізняється дизайном решітки радіатора. Задні двері виконані зсувними.
У салоні також більшість деталей запозичили в Daihatsu Move, хоча комбінація приладів Subaru Stella інакша. Для авто доступні сенсорні дисплеї з діагоналлю 9 або 10 дюймів. Комплектація включає камери кругового огляду та систему автоматичного гальмування.
Новий Subaru Stella зберіг 660-кубовий двигун, який пропонують у 52-сильній атмосферній версії та 64-сильному варіанті з турбонаддувом. Усі модифікації оснащені варіатором, а привід може бути переднім або повним.
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