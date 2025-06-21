Subaru презентувала свій найбюджетніший автомобіль (фото) — Finance.ua

Subaru презентувала свій найбюджетніший автомобіль (фото) Сьогодні 03:01 — Технології&Авто

Subaru презентувала свій найбюджетніший автомобіль (фото)

В Японії представили новий Subaru Stella четвертого покоління. Компактний мінівен є найдоступнішою моделлю марки. Ціна Subaru Stella становить від 1 358 500 єн ($9400).

Подробиці розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

Subaru Stella залишається близнюком моделі Daihatsu Move, яка також недавно змінила покоління. Це так званий кей-кар — мініатюрний міський автомобіль.

Габарити Subaru Stella 2025:

довжина — 3395 мм;

ширина — 1475 мм;

висота — 1655 мм;

колісна база — 2460 мм.

Як і побратим, новий Subaru Stella вирізняється рубаним дизайном із коротким капотом та рельєфними боковинами. Від Daihatsu авто відрізняється дизайном решітки радіатора. Задні двері виконані зсувними.

У салоні також більшість деталей запозичили в Daihatsu Move, хоча комбінація приладів Subaru Stella інакша. Для авто доступні сенсорні дисплеї з діагоналлю 9 або 10 дюймів. Комплектація включає камери кругового огляду та систему автоматичного гальмування.

Новий Subaru Stella зберіг 660-кубовий двигун, який пропонують у 52-сильній атмосферній версії та 64-сильному варіанті з турбонаддувом. Усі модифікації оснащені варіатором, а привід може бути переднім або повним.

Телеканал 24 За матеріалами:

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