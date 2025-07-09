Посадовця КМДА підозрюють у переплаті майже 5 мільйонів за генератори для Пунктів незламності — Finance.ua
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Посадовця КМДА підозрюють у переплаті майже 5 мільйонів за генератори для Пунктів незламності

Кримінал
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Посадовця КМДА підозрюють у переплаті майже 5 мільйонів за генератори для Пунктів незламності
Посадовця КМДА підозрюють у переплаті майже 5 мільйонів за генератори для Пунктів незламності, Фото: kyiv.gp.gov.ua
Поліція Києва повідомила про підозру директору одного з Департаментів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у службовій недбалості. Департамент придбав генератори генератори, переплативши понад 4,8 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба Подільської окружної прокуратури міста Києва.
Встановлено, що один з Департаментів КМДА у січні-квітні 2023 року закуповував дизельні генератори. При цьому відповідальні за закупівлю особи, які перебували у підпорядкуванні директора Департаменту, не провели моніторинг цін генераторів при їх оптовій закупівлі.
Запити щодо цінових пропозицій були скеровані трьом підприємствам при тому, що згідно відкритих даних, інші постачальники пропонували нижчі ціни.
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Так, найдорожчі генератори закупили за ціною у понад 390 тис. гривень за штуку при тому, що їх вартість могла складати 320 тис. гривень. Оптову партію інших генераторів придбали по майже 90 тис. гривень за штуку при ціні у 76 тис. гривень у інших постачальників.
За результатами проведеної експертизи встановлено, що збитки завдані бюджету столиці внаслідок закупівлі генераторів за завищеними цінами, становлять понад 4,8 млн гривень.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч 2 ст. 367 КК України — службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам, які охороняються законом.
Також прокурори підготували клопотання до суду про відсторонення підозрюваного від посади.
За матеріалами:
Finance.ua
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