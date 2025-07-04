Збитки на близько 2 млрд гривень: колишнього посадовця Міноборони підозрюють у службовій недбалості — Finance.ua
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Збитки на близько 2 млрд гривень: колишнього посадовця Міноборони підозрюють у службовій недбалості

Кримінал
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Збитки на близько 2 млрд гривень: колишнього посадовця Міноборони підозрюють у службовій недбалості
Збитки на близько 2 млрд гривень: колишнього посадовця Міноборони підозрюють у службовій недбалості, Фото: gp.gov.ua
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому т.в.о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, дії якого завдали державі збитків на понад 2 млрд грн.
Як повідомляє пресслужба ДБР, йому інкримінують:
  • службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України);
  • підроблення офіційних документів (ч. 4 ст. 358 КК України).
Зазначається, що протягом 2023 року посадовець уклав 76 договорів із суб’єктами господарювання на постачання мастильних матеріалів, нафти та дистилятів для техніки спеціального призначення на загальну суму понад 17 млрд грн.
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У порушення вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2022 № 178 та статті 195 Податкового кодексу України, до вартості постачань було необґрунтовано включено податок на додану вартість у розмірі понад 2 млрд грн. Це призвело до завдання державі тяжких наслідків на відповідну суму.
Завдяки діям працівників ДБР наразі вже відшкодовано 1,865 млрд грн із загальної суми збитків. Слідчі дії тривають.
За матеріалами:
Finance.ua
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