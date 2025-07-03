Правоохоронці викрили схему в оборонному секторі, яка завдала збитків державі на 33 млн грн — Finance.ua

Правоохоронці викрили схему в оборонному секторі, яка завдала збитків державі на 33 млн грн Сьогодні 09:15 — Кримінал

Офіс генпрокурора й Служба безпеки України викрили схему, яка завдала державі збитків на понад 33 мільйони гривень через зловживання у сфері держзакупівель оборонного сектора.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Прокурори й слідчі зʼясували, що в березні 2022 року Міністерство оборони уклало контракт із приватною компанією на постачання великокаліберних гвинтівок на суму понад 363 мільйони гривень.

Читайте також Підприємця підозрюють у розкраданні грошей на дрони для ЗСУ на 35 млн гривень

Однак компанія поставила не всі гвинтівки. Як підтвердила судова економічна експертиза, збитки державі становлять 33,413 мільйона гривень.

Експосадовцю Міноборони та керівнику компанії повідомили про підозру за перешкоджання ЗСУ, розтрату майна, зловживання службовим становищем. Імен підозрюваних не називають.

Тим часом триває технічна експертиза самих гвинтівок. Після неї також проведуть додаткові судові експертизи — товарознавчу й економічну.

theБабель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.