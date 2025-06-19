Підприємця підозрюють у розкраданні грошей на дрони для ЗСУ на 35 млн гривень — Finance.ua

Підприємця підозрюють у розкраданні грошей на дрони для ЗСУ на 35 млн гривень Сьогодні 19:16 — Кримінал

Підприємця підозрюють у розкраданні грошей на дрони для ЗСУ на 35 млн гривень, Фото: dbr.gov.ua

Підприємця з Луганської області підозрюють у привласненні 35 мільйонів гривень, виділених обладнання для потреб Збройних Сил України та підрозділів територіальної оборони.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

У 2023−2024 роках за результатами спрощених закупівель підприємець уклав низку договорів з трьома військовими частинами та однією сільською радою. Загальна сума контрактів — понад 35 млн гривень. Предметом договорів були квадрокоптери, прилади нічного бачення та інші товари спеціального призначення.

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Отримавши кошти на рахунки свого ФОП, зловмисник почав виводити їх через фіктивні підприємства. Гроші перераховувалися нібито за придбання товарів, які фактично не виготовлялися і не закуповувалися, оскільки контрагенти не мали ані власного виробництва, ані офіційного доступу до імпорту відповідної продукції.

У результаті обладнання поставлено не було, а підприємець незаконно заволодів понад 35 млн гривень.

Зловмиснику повідомлено про підозру у привласненні майна в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах та у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

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Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпекою України та за сприяння командування Національної гвардії викрили бухгалтера однієї із військових частин, яка при нарахуванні грошового забезпечення всім військовослужбовцям, частину коштів, перераховувала на сторонні рахунки.

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