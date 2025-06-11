Міноборони виявило незаконні премії військовим на понад 31 млн грн — Finance.ua

Міноборони виявило незаконні премії військовим на понад 31 млн грн Сьогодні 12:28 — Казна та Політика

Міноборони виявило незаконні премії військовим на понад 31 млн грн

Міністерство оборони провело аудит в одній із військових частин Збройних сил України. Перевірка виявила безпідставні виплати премій військовослужбовцям на загальну суму 31,69 млн грн. Із цієї суми вже повернуто до бюджету 23,71 млн грн, триває робота над компенсацією решти.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

За даними Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони, військовослужбовців включали до наказів на виплату додаткового грошового забезпечення без належних підстав. Найбільші порушення стосуються додаткових винагород на загальну суму 30,54 млн грн. Йдеться про виплати до 100 тис. грн, які мають нараховуватись лише відповідно до наказу Міноборони № 260.

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Як повідомив директор департаменту внутрішнього аудиту полковник Олександр Титковський, премії отримували військовослужбовці, які не брали участі у бойових діях або в заходах, пов’язаних з обороною на лінії бойового зіткнення.

Він додав, що всі зібрані матеріали щодо незаконного нарахування премій передано до органів прокуратури.

Скільки заробляють військові

Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України має кілька основних постійних складових. Вони залежать від посади, звання та стажу служби. Окрім базових складових, військовослужбовці можуть отримувати низку додаткових щомісячних доплат:

підвищення посадового окладу;

надбавки за особливості служби;

доплати за наукові чи професійні досягнення;

винагорода за кіберзахист;

премії.

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Військовослужбовці можуть отримувати одноразові виплати за виконання небезпечних завдань.

Додаткові виплати під час війни:

100 000 грн — для тих, хто бере участь у бойових діях або безпосередньо забезпечує оборону країни;

50 000 грн — для тих, хто виконує бойові завдання у штабах або поза зоною бойових дій;

30 000 грн — для військових, які працюють за бойовими наказами.

Якщо військовий має право на кілька видів винагороди, виплачують більшу з них — пропорційно до часу участі в бойових завданнях.

70 000 грн за кожні 30 днів бойових завдань нараховується додатково до інших винагород і передбачена за кожен сумарний місяць участі в бойових діях.

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