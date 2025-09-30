День фінансів: «банк банків», 2 млрд євро на виробництво дронів, умови отримання громадянства Польщі Сьогодні 17:45

Вівторок, 30 вересня. Уряд США опинився на межі призупинення роботи, НБУ дозволив гривні послабшати, а Польща ускладнює умови отримання громадянства.

Уряду США світить «шатдаун»

Вже 1 жовтня Федеральний уряд США може припинити роботу, оскільки республіканці та демократи не змогли домовитися про план фінансування на новий бюджетний рік. Федеральні службовці можуть залишитись без зарплати або бути звільненими, національні парки та музеї закриються, будуть збої в авіасполученні.

«Банк банків»

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує ухвалити у другому читанні законопроєкт про Національну установу розвитку (НУР). НУР — це державна спеціалізована інституція зі статусом «банку банків» та чітким мандатом на відновлення й структурну трансформацію економіки.

Прикладом є німецька KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), створена у 1948 році в межах Плану Маршала. Вона стала ключовим інструментом післявоєнного економічного відновлення Німеччини. Україна потребує власної KfW, наголосили в комітеті.

Як читати заяви держорганів, якщо ви інвестор

У світі сучасних інвестицій інформація — це валюта. Особливо це стосується emerging markets, до яких належить і Україна. Кожна заява урядовців може стати сигналом для зміни інвестиційної стратегії, а невміння правильно інтерпретувати офіційні повідомлення може коштувати чималих грошей.

У новій колонці розглядаємо , як навчитися читати між рядків заяв ключових економічних відомств України та що саме має насторожити або, навпаки, надихнути інвестора.

🔎 Відмітимо, що для українців криптовалюти — не просто цифрові монети, а ще й інвестиційний інструмент. Україна у переліку лідерів країн світу за обігом криптовалюти. Тож не дивно, що питання купівлі цього виду цифрового активу є досить популярним.

Finance.ua вирішив розповісти про те, яким саме чином можна купити криптовалюту за гривню, а також на прикладі криптообмінника показати, як це можна зробити:

Коливання курсу гривні

Як розповіли аналітики ICU, минулого тижня НБУ дозволив гривні послабшати до майже 41.5/$ зменшивши інтервенції. Після майже місяця коливань переважно в межах 41.1−41.3 грн/$, минулого тижня офіційний курс гривні до долара США впритул наблизився до рівня 41.5 грн/$, вище якого НБУ утримував курс гривні ще на початку серпня.

📢 «Нацбанк продемонстрував черговий рух курсу в бік ослаблення, який може свідчити про збільшення діапазону коливань, що НБУ дозволятиме на ринку найближчим часом», — прогнозують аналітики.

2 млрд євро на виробництво дронів

Європейська комісія домовилась з Україною про виділення 2 мільярдів євро на виробництво дронів. Фінансування має допомогти посилити оборонні можливості та розвивати високі технології.

Також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила , що ЄС готує 19-й пакет санкцій проти росії, який передбачає посилення обмежень у сфері енергетики, фінансових послуг та торгівлі. Одним із ключових пунктів пакета стане заборона імпорту скрапленого природного газу (ЗПГ) з росії.

Умови отримання польського громадянства

Президент Польщі Кароль Навроцький подав до Сейму проєкт закону, який передбачає суттєве посилення вимог для іноземців, зокрема українців, що претендують на польське громадянство. Законопроєкт передбачає збільшення мінімального терміну безперервного проживання в Польщі для отримання польського громадянства з трьох до 10 років.

Водночас у міжнародній компанії з працевлаштування Gremi Personal повідомляють , що польський ринок праці ризикує залишитися без значної частини працівників із країн поза Європою. Натомість Україна може отримати добре навчених та організованих працівників.

До речі, президент Польщі підписав закон про продовження фінансування абонентської плати для терміналів Starlink в Україні. Загалом Україна отримала понад 50 тисяч терміналів Starlink від міжнародних партнерів і донорів. Найбільше — 29 500 пристроїв — передала Польща.

Зобов’язання перед ЄС і МВФ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про створення двох спеціалізованих адміністративних судів. Йдеться про Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд.

Створення цих судів було умовою МВФ, Європейської комісії та закріплене у плані Ukraine Facility. Україна мала виконати зобов’язання ще у 2024 році, проте процес затягнувся майже на рік.

Тарифи на доставку в США

Укрпошта знижує ціни на доставку до США. З 1 жовтня тарифи на дрібні пакети Prime стартуватимуть від 260 гривень, що на $1,5−2 менше, ніж раніше.

