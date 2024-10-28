Мінфін очікує до кінця року понад $15 мільярдів зовнішнього фінансування — Finance.ua
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Мінфін очікує до кінця року понад $15 мільярдів зовнішнього фінансування

Казна та Політика
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Мінфін очікує до кінця року понад $15 мільярдів зовнішнього фінансування
Мінфін очікує до кінця року понад $15 мільярдів зовнішнього фінансування
До кінця 2024 року Міністерство фінансів України планує залучити понад 15 млрд доларів США зовнішнього фінансування.
Про це повідомили в міністерстві за підсумками участі української делегації у Щорічних зборах МВФ та Світового банку.
МВФ оптимізував графік траншів на 2025 рік, збільшивши план фінансування для України з 1,8 млрд доларів США до 2,7 млрд доларів США.
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У Вашингтоні, США, Сергій Марченко та Міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен підписали спільну заяву, якою зафіксували домовленість про надання Україні 20 млрд доларів США у межах ERA. Також Канцлерка казначейства Великобританії Рейчел Рівз оголосила пропозицію щодо залучення £2,26 млрд (3 млрд доларів США) для реалізації механізму.
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Реалізацію спільних проєктів та створення нових було обговорено з лідерами Світового банку, ЄІБ, ЄБРР. Обсяг портфеля спільних проєктів із цими інституціями є найбільшим за всі роки співпраці. Підтримка у ключових секторах економіки України буде розширюватися.
Разом із СБ ведеться активна робота над започаткуванням до кінця року двох нових проєктів: «Проєкт стійкого, інклюзивного та сталого підприємництва» (RISE), «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE).
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ЄІБ продовжує розширювати енергетичну підтримку України. Нещодавно ЄІБ оголосив, що має намір інвестувати до 600 млн євро у фінансування екстрених енергетичних проєктів у державному та приватному секторах.
Крім того, в ході зустрічі разом із Президенткою Банку Надею Кальвіно та Єврокомісаром з питань економіки Паоло Джентілоні було підписано заяву про наміри надання грантового фінансування у сумі 12 млн євро, як частину фінансування проєкту зі створення системи екстреної допомоги ЄС 112 в Україні. Загальна допомога в рамках проєкту складатиметься з гранту обсягом 12 млн євро та позики на 40 млн євро.
За матеріалами:
Finance.ua
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