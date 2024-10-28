Мінфін очікує до кінця року понад $15 мільярдів зовнішнього фінансування — Finance.ua

Мінфін очікує до кінця року понад $15 мільярдів зовнішнього фінансування Сьогодні 16:32 — Казна та Політика

Мінфін очікує до кінця року понад $15 мільярдів зовнішнього фінансування

До кінця 2024 року Міністерство фінансів України планує залучити понад 15 млрд доларів США зовнішнього фінансування.

Про це повідомили в міністерстві за підсумками участі української делегації у Щорічних зборах МВФ та Світового банку.

МВФ оптимізував графік траншів на 2025 рік, збільшивши план фінансування для України з 1,8 млрд доларів США до 2,7 млрд доларів США.

Читайте також У МВФ визнали помилку у прогнозі термінів закінчення війни росії проти України

Країни G7 продемонстрували єдність у питанні використання прибутків від заморожених активів рф на користь України. Очікується, що кошти будуть доступні вже з перших днів 2025 року.

У Вашингтоні, США, Сергій Марченко та Міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен підписали спільну заяву, якою зафіксували домовленість про надання Україні 20 млрд доларів США у межах ERA. Також Канцлерка казначейства Великобританії Рейчел Рівз оголосила пропозицію щодо залучення £2,26 млрд (3 млрд доларів США) для реалізації механізму.

Найближчим часом очікується фінальне рішення всіх країн G7.

Реалізацію спільних проєктів та створення нових було обговорено з лідерами Світового банку, ЄІБ, ЄБРР. Обсяг портфеля спільних проєктів із цими інституціями є найбільшим за всі роки співпраці. Підтримка у ключових секторах економіки України буде розширюватися.

Разом із СБ ведеться активна робота над започаткуванням до кінця року двох нових проєктів: «Проєкт стійкого, інклюзивного та сталого підприємництва» (RISE), «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE).

Читайте також Яким буде курс долара до гривні до 2029 року: прогноз МВФ

ЄІБ продовжує розширювати енергетичну підтримку України. Нещодавно ЄІБ оголосив, що має намір інвестувати до 600 млн євро у фінансування екстрених енергетичних проєктів у державному та приватному секторах.

Крім того, в ході зустрічі разом із Президенткою Банку Надею Кальвіно та Єврокомісаром з питань економіки Паоло Джентілоні було підписано заяву про наміри надання грантового фінансування у сумі 12 млн євро, як частину фінансування проєкту зі створення системи екстреної допомоги ЄС 112 в Україні. Загальна допомога в рамках проєкту складатиметься з гранту обсягом 12 млн євро та позики на 40 млн євро.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.