Мінфін очікує до кінця року понад $15 мільярдів зовнішнього фінансування — Finance.ua

Мінфін очікує до кінця року понад $15 мільярдів зовнішнього фінансування
До кінця 2024 року Міністерство фінансів України планує залучити понад 15 млрд доларів США зовнішнього фінансування.
Про це повідомили в міністерстві за підсумками участі української делегації у Щорічних зборах МВФ та Світового банку.
МВФ оптимізував графік траншів на 2025 рік, збільшивши план фінансування для України з 1,8 млрд доларів США до 2,7 млрд доларів США.
Країни G7 продемонстрували єдність у питанні використання прибутків від заморожених активів рф на користь України. Очікується, що кошти будуть доступні вже з перших днів 2025 року.
У Вашингтоні, США, Сергій Марченко та Міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен підписали спільну заяву, якою зафіксували домовленість про надання Україні 20 млрд доларів США у межах ERA. Також Канцлерка казначейства Великобританії Рейчел Рівз оголосила пропозицію щодо залучення £2,26 млрд (3 млрд доларів США) для реалізації механізму.
Найближчим часом очікується фінальне рішення всіх країн G7.
Реалізацію спільних проєктів та створення нових було обговорено з лідерами Світового банку, ЄІБ, ЄБРР. Обсяг портфеля спільних проєктів із цими інституціями є найбільшим за всі роки співпраці. Підтримка у ключових секторах економіки України буде розширюватися.
Разом із СБ ведеться активна робота над започаткуванням до кінця року двох нових проєктів: «Проєкт стійкого, інклюзивного та сталого підприємництва» (RISE), «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE).
ЄІБ продовжує розширювати енергетичну підтримку України. Нещодавно ЄІБ оголосив, що має намір інвестувати до 600 млн євро у фінансування екстрених енергетичних проєктів у державному та приватному секторах.
Крім того, в ході зустрічі разом із Президенткою Банку Надею Кальвіно та Єврокомісаром з питань економіки Паоло Джентілоні було підписано заяву про наміри надання грантового фінансування у сумі 12 млн євро, як частину фінансування проєкту зі створення системи екстреної допомоги ЄС 112 в Україні. Загальна допомога в рамках проєкту складатиметься з гранту обсягом 12 млн євро та позики на 40 млн євро.
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