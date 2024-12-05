НБУ очікує зростання українського ВВП на 4,3% у 2025 році — Finance.ua

НБУ очікує зростання українського ВВП на 4,3% у 2025 році Сьогодні 14:05

НБУ очікує зростання українського ВВП на 4,3% у 2025 році

Національний банк України прогнозує зростання української економіки у 2025 році на 4,3% порівняно з 4% за результатами поточного року. Очікування інфляції наступного року знаходяться на рівні 7% проти 10%+ у поточному. Більше того, ключовим завданням для НБУ є дотримання планового рівня інфляції, а не досягнення інших макроекономічних показників.

Про це розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час дискусії «Що чекає на економіку у 2025 році? Огляд прогнозів від економістів та влади», пише GMC Center.

Що очікує Нацбанк у 2025 році

Зростання ВВП

Близько місяця тому Національний банк України покращив прогноз зростання ВВП на наступний рік з 4,1% до 4,3%. Цей сценарій залишається актуальним, попри результати американських виборів і додаткову невизначеність, пов’язану з ними. У 2026 році Нацбанк очікує економічне зростання на 4,6%.

Стримуватиме економічне зростання нестача робочої сили, безпекові ризики, міграційні процеси та повільна нормалізація економічних умов. Три ключові ризики прогнозу-2025 НБУ (з сильним впливом та ймовірністю 25−50%): більш тривалий термін та інтенсивність війни, більші бюджетні потреби та більший дефіцит електроенергії через збільшення пошкоджень енергоінфраструктури.

Інфляція

Ключовий прогнозний показник для НБУ — це показник інфляції. Наприкінці жовтня Нацбанк погіршив прогноз інфляції на 2024 рік з 8,5% до 9,7%. Ймовірно, що інфляція за підсумками цього року все ж перевищить 10% (за підсумками жовтня-2024 інфляція у річному обчисленні вже досягла 9,7%), але вже наступного року ми очікуємо її уповільнення приблизно до 7% і зниження інфляції до цільового показника у 5% у 2026-му.

Прогноз інфляції є функцією від декількох основних факторів.

«По-перше, це екзогенні (зовнішні) чинники. Підвищення інфляції наприкінці цього року було неочікуваним для всіх. Більшість факторів, які зумовили пришвидшення інфляції є тимчасовими, зокрема пов’язаними з меншим врожаєм і подорожчанням продуктів», — каже Ніколайчук.

Серед інших причин зростання цін, за словами Ніколайчука, — проблеми в енергетиці та підвищення зарплат. Якщо говорити про тиск на інфляцію через зростання бюджетних витрат, то вплив програми «Зимова єПідтримка» (1000 грн на різноманітні витрати) на загальний сукупний попит є досить незначним.

«Водночас, якщо ми говоримо про середньострокову перспективу, то тут набагато важливішою є націленість Національного банку на формування відповідних монетарних умов для того, щоб привести інфляцію до цільового рівня. Коли ми публікуємо свій прогноз, то ми в нього закладаємо відповідні монетарні умови, відсоткову ставку і обмінний курс. Прогноз процентної ставки ми публікуємо, обмінний курс — ні, але ці параметри мають бути узгоджені з нашими інфляційними прогнозами. Якщо ж ситуація буде відрізнятися від бажаного розвитку подій, то ми будемо відповідним чином коригувати значення цих параметрів», — зазначив заступник голови НБУ.

Підтримка партнерів

За словами представника Нацбанку, питання того, як буде розвиватися економіка України в післявоєнний час потрібно розглядати вже зараз.

«Дійсно, якщо подивитися на міжнародний досвід, дуже часто країни після війни впадали в тривалу рецесію і дуже часто це було пов’язано з фіскальною консолідацією, яку вони мусили проводити. Ці країни повинні були докладати великих зусиль, щоб зменшити рівень держборгу, який вони акумулювали до війни. І дійсно існують побоювання, що Україна також може піти цим шляхом після закінчення війни внаслідок суттєвого скорочення фіскального імпульсу, який зараз підтримує нашу економіку», — каже Ніколайчук.

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Водночас, за його словами, коли НБУ аналізував такий довгостроковий сценарій економічного розвитку України, то насамперед виходив із припущення, що наша країна продовжить інтегруватися в європейську економіку.

«Це важливий фактор, який надаватиме поштовх для економічного відновлення. Друге припущення — це те, що міжнародні партнери будуть продовжувати підтримувати Україну, значною мірою за рахунок заморожених російських активів та інших джерел. Ми більш оптимістично налаштовані і вважаємо, що український сценарій післявоєнного розвитку суттєво відрізнятиметься від негативних прикладів інших країн», — підсумував Ніколайчук.

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