Мінсоцполітики пропонує нові правила підтримки ВПО під час опалювального сезону

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України підготувало проєкт постанови, який змінює порядок надання допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Йдеться про підтримку сімей у зимовий період.

Нині одноразову допомогу на придбання твердого пічного палива за кошти міжнародних організацій отримують лише мешканці прифронтових регіонів. Водночас багато ВПО, які проживають в інших областях, також потребують такої підтримки.

Новий документ передбачає надання компенсації з державного бюджету для цих сімей. Крім того, врегульовується питання, щоб уникнути дублювання виплат з бюджету та від міжнародних донорів.

Планується оновити Положення про призначення житлових субсидій і порядок надання пільг. Якщо домогосподарство вже отримало допомогу від міжнародних організацій, воно зможе додатково звернутися по субсидію чи пільгу на оплату комунальних послуг.

З 2026/27 року порядок розрахунку субсидій та пільг буде уточнено, щоб уникнути подвійних виплат.

Хто отримає додаткові кошти

У 2025 році бюджетна підтримка буде доступна для ВПО, які отримують пільги чи субсидії на паливо і проживають у всіх областях України. Винятком стануть лише ті родини у прифронтових регіонах, яким допомогу вже нададуть міжнародні організації.

За підрахунками Пенсійного фонду, йдеться про 32,3 тисячі домогосподарств.

У сезоні 2024/25 року середній розмір додаткової допомоги складав 8 тисяч гривень. За новими розрахунками на 2025 рік на це може піти понад 258 млн гривень.

Кошти планують виділити в межах бюджетної програми на виплату субсидій і пільг громадянам.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів продовжив ще на шість місяців виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). У міністерстві нагадали, що в серпні 2025 року сплив термін виплати допомоги на проживання для деяких ВПО з найбільш вразливих категорій, які отримували виплату попередні три шестимісячні періоди. Уряд продовжить ці виплати ще на 6 місяців, тобто до лютого 2026 року.

Соціальні виплати — це важлива підтримка для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах: внутрішньо переміщені особи (ВПО), малозабезпечені сім’ї, люди з інвалідністю тощо. Втім, останнім часом зростає кількість скарг на затримки або повне припинення таких виплат. До того ж від 1 липня цього року в системі соцвиплат відбулись зміни. Finance.ua у матеріалі за посиланням розповів про нововведення та надав покрокову інструкцію, як відновити соціальні виплати.

