0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд планує запустити нові програми підтримки ВПО на 2,1 млрд грн

8
Уряд планує запустити нові програми підтримки ВПО на 2,1 млрд грн
Уряд планує запустити нові програми підтримки ВПО на 2,1 млрд грн
Міністерство соціальної політики планує запровадити нові програми соціальної підтримки маломобільних ВПО, кількість яких щодня збільшується через погіршення безпекової ситуації на сході країни.
Про це повідомив нардеп Павло Фролов.
Розроблений документ передбачає 2 експериментальні проєкти:
  • Довготривалий медсестринський догляд (до 30 днів) — включає медичне забезпечення, догляд, чотириразове харчування, психологічну підтримку, на що держава компенсує закладам охорони здоров’я 530 грн/день.
  • Притулки для маломобільних ВПО — послуги включають одноразове харчування, базові умови проживання, на що держава сплатить 262 грн/день надавачам соціальних послуг.
Очікується, що реалізація проєктів може розпочатися вже у вересні 2025 року та триватиме до грудня 2026.
У 2025 році планується виділити 519 млн грн, а у 2026 році — вже 1,64 млрд грн.
«Важливо не тільки ухвалити рішення на папері, а й забезпечити його ефективну реалізацію, адже евакуйовані маломобільні ВПО вкрай потребують допомоги з боку держави для інтеграції у нових громадах», — написав Фролов.
Читайте також
Нагадаємо, станом на серпень 2025 року в Україні зареєстровано 4,4 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО), з яких майже мільйон отримує соціальні виплати.
Днями стартував механізм державної компенсації для ВПО та мешканців прифронтових територій у межах програми єОселя.
Програма передбачає:
  • 70% компенсації першого внеску за іпотекою;
  • 70% щомісячних платежів протягом першого року кредиту;
  • до 40 тис. грн на супутні витрати при оформленні іпотеки (комісії, збори, страхування).
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems