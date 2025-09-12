Уряд планує запустити нові програми підтримки ВПО на 2,1 млрд грн Сьогодні 15:19

Уряд планує запустити нові програми підтримки ВПО на 2,1 млрд грн

Міністерство соціальної політики планує запровадити нові програми соціальної підтримки маломобільних ВПО, кількість яких щодня збільшується через погіршення безпекової ситуації на сході країни.

Про це повідомив нардеп Павло Фролов.

2 експериментальні проєкти: Розроблений документ передбачає

Довготривалий медсестринський догляд (до 30 днів) — включає медичне забезпечення, догляд, чотириразове харчування, психологічну підтримку, на що держава компенсує закладам охорони здоров’я 530 грн/день.

— включає медичне забезпечення, догляд, чотириразове харчування, психологічну підтримку, на що держава компенсує закладам охорони здоров’я 530 грн/день. Притулки для маломобільних ВПО — послуги включають одноразове харчування, базові умови проживання, на що держава сплатить 262 грн/день надавачам соціальних послуг.

Очікується, що реалізація проєктів може розпочатися вже у вересні 2025 року та триватиме до грудня 2026.

У 2025 році планується виділити 519 млн грн, а у 2026 році — вже 1,64 млрд грн.

«Важливо не тільки ухвалити рішення на папері, а й забезпечити його ефективну реалізацію, адже евакуйовані маломобільні ВПО вкрай потребують допомоги з боку держави для інтеграції у нових громадах», — написав Фролов.

Нагадаємо, станом на серпень 2025 року в Україні зареєстровано 4,4 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО), з яких майже мільйон отримує соціальні виплати.

Днями стартував механізм державної компенсації для ВПО та мешканців прифронтових територій у межах програми єОселя.

Програма передбачає:

70% компенсації першого внеску за іпотекою;

70% щомісячних платежів протягом першого року кредиту;

до 40 тис. грн на супутні витрати при оформленні іпотеки (комісії, збори, страхування).

