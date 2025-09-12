В Україні скоротилася кількість платників податків
Офіційно працевлаштованих стало менше майже на 10%. Чисельність застрахованих осіб зменшилася на 860 тисяч.
Про це свідчить статистика «Основні тренди ринку праці у 2025 році» на сайті Державної служби зайнятості.
Так, за даними Пенсійного фонду України чисельність застрахованих осіб в Державному реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у січні-липні 2025 року становила 9,857 млн осіб, що на 860 тис. менше, ніж у відповідному періоді минулого року (10,717 млн).
При цьому, чисельність найманих працівників практично не змінилася та становила 9,782 млн осіб. Минулого року — 9,817 млн осіб.
Чисельність прийнятих на роботу працівників (1,565 млн осіб) у січні-липні 2025 року практично відповідала чисельності звільнених (1,601 млн).
«Це можна вважати позитивним трендом, адже у січні-липні минулого року чисельність звільнених працівників перевищила чисельність прийнятих на 106 тис. осіб», — йдеться в повідомленні.
Слід зазначити, що ці дані враховують далеко не всіх працюючих в Україні. За оцінкою Держстату, зайняте населення у віці 15−70 років у 2021 році становило 15,6 млн осіб. Пізніших даних немає.
Нагадаємо, як зазначили у Державній службі зайнятості, внаслідок суттєвих змін в економіці країни загострюється структурне безробіття. Сьогодні за багатьма професіями спостерігається дефіцит кадрів, водночас наявні шукачі роботи не володіють необхідними уміннями та навичками.
