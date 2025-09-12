5 найпопулярніших нових та вживаних автомобілів на дизелі Сьогодні 21:38 — Технології&Авто

5 найпопулярніших нових та вживаних автомобілів на дизелі

У серпні український автопарк поповнився на 5 тис. легкових авто з дизельними двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 9% менше, ніж у липні.

Про це свідчить статистика Укравтопрому.

Серед зареєстрованих машин:

1,1 тис. нових (-9% до липня);

3,9 тис. вживаних, імпортованих з-за кордону (-9%).

ТОП-5 нових дизельних легковиків:

Renault Duster — 310 од. Toyota Land Cruiser Prado — 144 од. Volkswagen Touareg — 120 од. Toyota Hilux — 69 од. Toyota Land Cruiser — 66 од.

Читайте також Що буде з цінами на бензин в Україні найближчим часом: прогноз експерта

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

Renault Megane — 333 од. Nissan Qashqai — 282 од. Skoda Octavia — 238 од. Volkswagen Passat — 198 од. Volkswagen Golf — 140 од.

Нагадаємо, в Україні продовжує зростати інтерес до електроавтомобілів: за вісім місяців 2025 уже зареєстровано 47 307 електромобілів. Враховуючи дані минулих років, кількість електрокарів на українських дорогах буде зростати.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.