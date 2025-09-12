5 найпопулярніших нових та вживаних автомобілів на дизелі
У серпні український автопарк поповнився на 5 тис. легкових авто з дизельними двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 9% менше, ніж у липні.
Про це свідчить статистика Укравтопрому.
Серед зареєстрованих машин:
- 1,1 тис. нових (-9% до липня);
- 3,9 тис. вживаних, імпортованих з-за кордону (-9%).
ТОП-5 нових дизельних легковиків:
- Renault Duster — 310 од.
- Toyota Land Cruiser Prado — 144 од.
- Volkswagen Touareg — 120 од.
- Toyota Hilux — 69 од.
- Toyota Land Cruiser — 66 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
- Renault Megane — 333 од.
- Nissan Qashqai — 282 од.
- Skoda Octavia — 238 од.
- Volkswagen Passat — 198 од.
- Volkswagen Golf — 140 од.
Нагадаємо, в Україні продовжує зростати інтерес до електроавтомобілів: за вісім місяців 2025 уже зареєстровано 47 307 електромобілів. Враховуючи дані минулих років, кількість електрокарів на українських дорогах буде зростати.
