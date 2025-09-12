0 800 307 555
5 найпопулярніших нових та вживаних автомобілів на дизелі

Технології&Авто
59
У серпні український автопарк поповнився на 5 тис. легкових авто з дизельними двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 9% менше, ніж у липні.
Про це свідчить статистика Укравтопрому.
Серед зареєстрованих машин:
  • 1,1 тис. нових (-9% до липня);
  • 3,9 тис. вживаних, імпортованих з-за кордону (-9%).
ТОП-5 нових дизельних легковиків:
  1. Renault Duster — 310 од.
  2. Toyota Land Cruiser Prado — 144 од.
  3. Volkswagen Touareg — 120 од.
  4. Toyota Hilux — 69 од.
  5. Toyota Land Cruiser — 66 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
  1. Renault Megane — 333 од.
  2. Nissan Qashqai — 282 од.
  3. Skoda Octavia — 238 од.
  4. Volkswagen Passat — 198 од.
  5. Volkswagen Golf — 140 од.
Нагадаємо, в Україні продовжує зростати інтерес до електроавтомобілів: за вісім місяців 2025 уже зареєстровано 47 307 електромобілів. Враховуючи дані минулих років, кількість електрокарів на українських дорогах буде зростати.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
