Пільги для ВПО та постраждалих від війни: кого звільнили від платежів Сьогодні 09:08 — Особисті фінанси

Пільги для ВПО та постраждалих від війни: кого звільнили від платежів

В Україні передбачено додаткові заходи підтримки для постраждалих від бойових дій та внутрішньо переміщених осіб.

Це передбачено постанова Кабінету Міністрів № 966, яка набрала чинності 15 серпня 2025 року, повідомляє Юридичний помічник ВПО.

Звільнення від низки обов’язкових платежів поширюється на:

внутрішньо переміщених осіб;

громадян, зареєстрованих або задекларованих у районах бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях;

юридичних осіб та ФОПів, які зареєстровані на цих територіях або змінили місцезнаходження під час війни.

За що можна не платити

Пільгові категорії не сплачуватимуть такі платежі:

адміністративний збір за реєстрацію речових прав на нерухоме майно та внесення змін до відомостей про юросіб і ФОПів у ЄДР;

оплату за інформацію з реєстрів у паперовій формі, якщо дані стосуються самої особи;

державне мито за: реєстрацію та розірвання шлюбу, зміну прізвища, імені чи по батькові, повторну видачу свідоцтв про акти цивільного стану, внесення виправлень у записи та за видачу витягів із Держреєстру актів цивільного стану;

оплату за проставлення апостиля на офіційних документах у судах, архівах, органах юстиції та в нотаріусів, якщо вони стосуються таких осіб.

Важливо знати

Пільги не поширюються на випадки, коли послуги надаються через портал «Дія» в електронній формі.

Читайте також Федоров анонсував нові послуги в «Дії»

Дія пільг обмежена періодом воєнного стану та ще одним місяцем після його завершення або скасування.

Додатково з 9 серпня громадяни, які втратили водійські посвідчення або техпаспорт через війну, звільнені від сплати адмінзбору та вартості бланка під час відновлення документів. Детальніше про це розповідали тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.