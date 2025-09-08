0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні подорожчає хліб: причини

Особисті фінанси
45
В Україні подорожчає хліб: причини
В Україні подорожчає хліб: причини
Хліб в Україні може подорожчати на 25%, однак це не пов’язано з урожаєм пшениці, який цього року є достатнім і забезпечує внутрішні потреби країни. Основними чинниками подорожчання є енергоносії, логістика, зарплати та інфляція.
Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук.
За його словами, урожай зерна цього року є достатнім і забезпечує внутрішні потреби країни.
«Україна цього року має майже такий самий урожай, як і минулого. Тоді було зібрано близько 22 мільйонів тонн пшениці, а нині — понад 21,8. Для внутрішніх потреб вистачає 6−7 мільйонів тонн, тож дефіциту бути не може», — підкреслив Марчук.
Читайте також
Експерт пояснив, що до того, як хліб потрапив на полиці магазинів, він вже пройшов велику кількість виробничих циклів. У собівартості хліба ціна зернових складає не більше 20−25%, а вирішальними для підняття цін є значна низка факторів, які закладаються у ціну хліба.
Марчук нагадав, що інфляція у продовольчій групі становить 22%. Витрати на електроенергію, логістику та паливо для бізнесу постійно зростають, так само як і потреба у підвищенні заробітних плат. Крім того, слід враховувати курс долара та євро, адже обладнання для заводів переважно імпортне.
«Усі ці чинники формують відпускні ціни на хлібопекарських підприємствах значно більше, ніж вартість зерна. Тому говорити, що хліб дорожчає через урожай, — неправильно, адже головна причина полягає у зростанні витрат бізнесу», — підсумував заступник голови ВАР.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems