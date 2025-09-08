В Україні подорожчає хліб: причини Сьогодні 07:37 — Особисті фінанси

Хліб в Україні може подорожчати на 25%, однак це не пов’язано з урожаєм пшениці, який цього року є достатнім і забезпечує внутрішні потреби країни. Основними чинниками подорожчання є енергоносії, логістика, зарплати та інфляція.

Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук.

За його словами, урожай зерна цього року є достатнім і забезпечує внутрішні потреби країни.

«Україна цього року має майже такий самий урожай, як і минулого. Тоді було зібрано близько 22 мільйонів тонн пшениці, а нині — понад 21,8. Для внутрішніх потреб вистачає 6−7 мільйонів тонн, тож дефіциту бути не може», — підкреслив Марчук.

Експерт пояснив, що до того, як хліб потрапив на полиці магазинів, він вже пройшов велику кількість виробничих циклів. У собівартості хліба ціна зернових складає не більше 20−25%, а вирішальними для підняття цін є значна низка факторів, які закладаються у ціну хліба.

Марчук нагадав, що інфляція у продовольчій групі становить 22%. Витрати на електроенергію, логістику та паливо для бізнесу постійно зростають, так само як і потреба у підвищенні заробітних плат. Крім того, слід враховувати курс долара та євро, адже обладнання для заводів переважно імпортне.

«Усі ці чинники формують відпускні ціни на хлібопекарських підприємствах значно більше, ніж вартість зерна. Тому говорити, що хліб дорожчає через урожай, — неправильно, адже головна причина полягає у зростанні витрат бізнесу», — підсумував заступник голови ВАР.

