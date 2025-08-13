Вартість хліба в Україні зросте: експерт дав прогноз цін — Finance.ua

Вартість хліба в Україні зросте: експерт дав прогноз цін Сьогодні 07:33 — Особисті фінанси

Вартість хліба в Україні до кінця 2025 року може зрости до 55 грн за буханець.

Про це повідомив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Іван Ус, передає «Комерсант Український».

За його словами, йдеться про поступове, а не різке підвищення цін, що відбуватиметься упродовж кількох місяців. Основний чинник, який спровокує підвищення ціни на хліб, стало зростання вартості пального. Це безпосередньо вплинуло на логістичні та виробничі витрати у хлібопекарській галузі.

«Пальне — ключова стаття витрат у логістиці та виробництві. Коли його ціна зростає, це автоматично відбивається на собівартості хліба. Якщо не буде критичних змін на ринку енергоносіїв, підвищення буде плавним», — зазначив експерт.

Хоча базовий сценарій передбачає поступове зростання, різке подорожчання можливе у разі пошкодження виробничих потужностей через бойові дії. Така ситуація може призвести до дефіциту продукції та, відповідно, до стрімкого підвищення вартості.

Схожої думки дотримується й Асоціація пекарів України, яка прогнозує зростання цін на хліб у середньому на 20% до кінця 2025 року. У грошовому вимірі це означає, що навіть за оптимістичного сценарію вартість більшості сортів хліба перевищить 50 грн за буханку.

За словами очільника Асоціації Олександра Тараненка, на ціну впливають не лише енергоносії, але й вартість зерна, борошна та інших інгредієнтів, яка зростає через глобальні тенденції та логістичні виклики, зокрема пов’язані з воєнним станом.

«Відпускна ціна 1 кг хліба з хлібзаводу становить трохи більше ніж 40 грн. При цьому маржа супермаркетів на хлібі за різними маркетинговими механізмами подеколи досягає 30%, хоча законодавчо не має перевищувати 10%», — сказав експерт, пояснюючи механізм підвищення цін на борошняні вироби.

Фахівці вважають, що стримати зростання цін на «соціальний» хліб можна шляхом державної підтримки виробників у частині компенсації енергетичних витрат, а також удосконалення логістичних ланцюгів. Однак у поточних умовах пріоритетом залишається стабільність постачання та збереження виробничих потужностей у безпечних регіонах.

